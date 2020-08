Silvia Dumitrescu suferă de o boală grea

Silvia Dumitrescu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Artista și-a început cariera la mijlocul anilor '80 și s-a remarcat după ce a câștigat premiul I la secțiunea „Interpretare" a Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, în 1985. Ba mai mult, Silvia Duitrescu a ieșit în evidență prin stilul său ieșit din tipare.

Din păcate, însă, artista care deborda de energie, suferă acum de o bolaă incurabilă. Reprezentanta Generației de Aur are acum 60 de ani, iar pentru diagnosticul care i-a fost pus de medici, nu există tratament. Este vorba despre Hashimoto sau tiroida autoimună.

Silvia Dumitrescu, despre boala de care suferă

Silvia Dumitrescu a pierdut foarte mult în greutate tocmai din cauza acestei boli crunte. Boala se manifestă printr-o încetinire a metabolismlui.

„Am o imunotiroidie. Este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieţii. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta. Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap, dar… după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru. Tot metabolismul devine mai lent”, a povestit artista, citată de revista Unica.

Cu toate că boala de care suferă Silvia Dumitrescu nu are leac, artista tot trebuie să ia un tratatment pentru a o ține în frâu. Despre artistă s-a zvonit că ar fi căzut în depresie, fapt negat vehement de ea care spune că nu are niciun motiv să se întristeze.

„Am toate motivele din lume să fiu fericită, de depresie nu e vorba. Sunt momente când nici nu te poţi da jos din pat. N-ai energie și se pare că ţi s-au înecat toate corăbiile. Dar nu durează mult lucrul acesta.”, a mai dezvăluit Silvia Dumitrescu.

Mai mult decât atât, Silvia Dumitrescu chiar a fost suprinsă zilele trecite la plajă. Artista deborda de energie și chiar s-a ridicat de pe sezlong la un moment dat pentru a dansa cu patos.