Drama prin care trece Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guță! Motivul pentru care a căzut în patima alcoolului

Nicolae Guță și Sorina au divorțat după mai bine de 7 ani de relație. Fosta cântăreață de manele a oferit un interviu pentru un post de televiziune, în care a povestit drama prin care a trecut în ultimii ani. Ea a ajuns să fie depependentă de alcool, după ce mama sa a pierdut lupta cu boala și a murit.

Pierderea femeii care a adus-o pe lume a afectat-o cumplit, motiv pentru care a căzut în patima alcoolului. Sora ei este cea care a ajutat-o să treacă peste aceste probleme, după ce a dus-o la biserică și și-a regăsit din nou puterea.

„După moartea ei am avut foarte mari probleme, n-am mai cântat, am stat închisă în casă, am dat în patima alcoolului după ce a murit mama, am crezut că nu mă mai las de băutură niciodată, dar Dumezeu e viu și adevărat. Eu mă închideam în casă, surorile mele plângeau.

Nu mă mai puteam lăsa de băutură, beam până adormeam la masă. Sora plângea și îmi zicea hai la biserică, plângea, eu nu o băgeam în seamă, eu îmi doream să mă îmbăt, să nu mai știu de mine și să mă îmbătăm, mă trezeam și iar beam. A durat vreo trei ani”, a declarat fosta soție a lui Nicolae Guță, la un post de televiziune.

Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guță

Motivele pentru care Sorina și Nicolae Guță au divorțat

Sorina a fost una dintre cele mai cunoscute cântărețe de manele ale anilor '90. Ea și Nicolae Guță au divorțat după 7 ani de relație, iar fosta cântăreață a dezvăluit care au fost principalele motive.

„După 7 ani de relație, eu și Guță ne-am despărțit în SUA. În primul an de relație nu am știut că el are copii, el se dădea fecior și, de fapt, avea 6 copii. Am trecut peste acest lucru, pentru că mi-a spus că nu mai este împreună cu niciuna din femeile care i-a oferit copii. Am fost împreună, dar niciodată nu am stat cu el pentru bani. Nu mi-a trebuit nimic de la el, când ne-am despărțit.

Am făcut două case împreună, dar nu am luat nimic, pentru că am darul de a cânta și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Cu toate acestea, când ne-am despărțit, eu mi-am găsit apartamentul gol, mi-a luat tot, chiar și lenjeria intimă, dar nu l-am întrebat de ce. Nu am fost materialistă și banii nu mă vor schimba niciodată”, a declarat Sorina, în urmă cu 10 ani de zile.