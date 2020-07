Andreea Antonescu (37 de ani) a fost devastată de moartea tatălui ei, răpus în iulie 2001 de un stop cardiac. În plină glorie a trupei Andre, Andreea Antonescu a trebuit să își îngroape părintele, ceremonia fiind una care a paralizat orașul Galați în ziua de 5 iulie 2001. Iată ce relata presa vremii despre înmormântarea lui Gheorghe Antonescu.

”Andreea Antonescu si-a condus ieri tatal pe ultimul drum. La patru zile zile dupa decesul provocat de un stop cardiac, Gheorghe Antonescu, fost impresar al formatiilor André si Giglio a fost inhumat ieri la Cimitirul Coca- Cola. Printre cei care au fost prezenti la inmormintare s-au aflat membrii trupelor Sweet Kiss si As XX, fosta colega de trupa a Andreei Antonescu, Andreea Balan, si Crina Balan, cea care, impreuna cu Razvan, baiatul familiei Antonescu, formeaza trupa Giglio.

scria ziaruldeiasi.ro.

Distrusă, vedeta nu a rezistat momentului teribil, leșinând de mai multe ori pe parcursul slujbei, deși era atent supravegheată de familie și e prietena ei bună, Andreea Bălan. ”Dupa numai circa zece minute, Andreea Antonescu, care stringea la piept un ursulet de plus pe care vroia sa i-l puna tatalui sau in sicriu, a vrut sa se apropie de catafalc. Intre ea si Andreea Balan a avut loc o discutie in timpul careia se pare ca aceasta din urma a incercat sa o faca sa renunte la aceasta intentie. Dialogul dintre cele doua foste colege de trupa a fost intrerupt brusc de tipatul Andreei Antonescu.

Ea a inceput sa plinga in hohote si s-a prabusit ca secerata. Iustin a ridicat-o de la pamint si a scos-o din multime, dar la numai citiva metri mai incolo Andreea a inceput din nou sa tipe. (...) Andreea Antonescu a parcurs drumul din centrul orasului pina in Tiglina III impreuna cu fratele ei, Razvan, in masina, coborind doar la rascrucile de drumuri, dar chiar si asa emotia a fost mult prea puternica, ea lesinind de mai multe ori. La cimitir, inainte ca sicriul sa fie coborit in groapa, fata a facut o noua criza, asa ca a trebuit din nou scoasa pe brate si urcata in Wolkswagen”, a încheiat relatarea ziaruldeiasi.ro.