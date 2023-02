Drama unui fost campion cu FCSB! Tatăl lui a murit când el avea o lună! Andrei Dumitraș a vorbit despre cel mai dureros subiect din viața lui! ”Mi-aș fi dorit să fie acolo, în tribună”

In articol:

Andrei Dumitraș, acum în vârstă de 35 de ani, era considerat în 2012 unul dintre cei mai buni jucători din campionatul intern. Tranferat de la Ceahlăul pentru 300.000 de euro de FCSB, echipă antrenată pe atunci de Laurențiu Reghecampf, fotbalistul considerat un al doilea Dan Petrescu credea că va avea lumea la picioare.

Cariera lui Andrei Dumitraș, afectată de emoții! „Nu vreau nici să-l demoralizez”

Din păcate, viața lui la FCSB nu a fost una deloc bună, iar cariera s-a stins încet, încet, totul pe fondul emotivității pe care o avea pe teren.

„Nu vreau nici să-l demoralizez pe săracul Dumitraş, dar e emotiv, marii fotbalişti nu au emoţii. Reghe spune că o să-l înveţe, că el are tehnică, pasează, dar noi l-am luat fundaş dreapta, nu atacant. Îmi pare rău că spun lucrurile astea, nu vreau să-l atac, o să rămână în lotul Stelei”, spunea Gigi Becali la vremea respectivă.

”Transferul la FCSB a fost destul de copleșitor pentru mine, un copil simplu venit de la țară”

Lucrurile nu au funcționat deloc pentru Andrei Dumitraș, care, acum, la 10 ani de la acea perioadă, a decis să își deschidă sufletul și să spună de ce era atât de greu pentru el să se adapteze la FCSB, cu care totuși a luat campionatul.

„Transferul la FCSB a fost destul de copleșitor pentru mine, un copil simplu venit de la țară. La momentul respectiv, nu cred că eram chiar în nota echipei. Eram un pic sub. Nu neapărat valoric, doar că nu reușeam mental să mă detașez”, a povestit fostul jucător pentru gsp.ro, care avea să mai spună că ”eram speriat de eșec, de greșeli, eram mai conectat la numărul de greșeli pe care pot să le fac decât la reușitele pe care aș fi putut să le am. În meci, dacă intram într-un moment în care aveam două-trei greșeli deja apărea slăbiciunea. Începea să te acapareze frica”, povestește Andrei Dumitraș pentru gsp.ro

Citeste si: Numele special pe care Theo Rose l-a ales pentru fiul său. Artista a dezvăluit numele complet al bebelușului: „Vă zic, că nu am secrete”- kanald.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 februarie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Cruce neagră în calendarul creștin-ortodox!- stirilekanald.ro

Citește și: Gigi Becali a plătit o avere pe el, şi-a tăiat iubita cu lama şi acum a ajuns să joace în liga a treia

Andrei Dumitraș, probleme în liceu cu bullyingul! ”Veneau și copii de peste Prut care erau niște băieți mai căliți”

Andrei Dumitraș spune că a fost emotiv încă din copilărie. „ Discutam acasă, eram emotiv de mic. Eram foarte introvertit, îmi era foarte rușine să vorbesc în fața clasei. Probabil, e o chestie de caracter. Vin dintr-un sătuc foarte frumos, dar mic, am plecat de mic de acasă. La 13 ani am plecat departe de acasă la Laminorul Roman. Am intrat într-o lume total diferită față de aveam eu acasă.

Nu-mi dădea încredere în mine ce se întâmpla. Simțeam că locul meu nu e la acel liceu sportiv. Era un liceu unde veneau și copii de peste Prut care erau niște băieți mai căliți. Nu puteai să ai un dialog cu ei, era ca în filmele mai vechi pe care le vedem la televizor. Era un bullying agresiv. Nu era violență, dar presiunea mentală. După, am avut o relație foarte bună cu ei, erau niște băieți foarte de treabă. Probabil era o mască a lor, să fie mai duri ca să nu fie luați peste picior”, a povestit Dumitraș pentru gsp.ro

Citește și: Incredibil! Cine este analistul sportiv care va câștiga la TV un salariu de 800 de ori mai mare decât Ilie Dumitrescu! Tom Brady va avea peste 3 milioane de dolari pe luna!!!

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

Andrei Dumitraș a vorbit despre moartea tatălui său! ”A avut o hepatită nedescoperită, a avut complicații și asta a fost”

Tot în copilăria lui, fostul jucător de la FCSB se ascunde și marea durere a vieții sale, moartea tatălui său atunci când el avea doar o lună. “ Nu am nicio amintire despre el, doar poze. A avut o hepatită nedescoperită, a avut complicații și asta a fost. Din ce știu, tata a fost și el fotbalist, la un nivel mai jos. Dar își dorea foarte mult să aibă un băiat care să-i calce pe urme”, a dezvăluit Dumitraș pentru sursa menționată, nu înainte de a specifica faptul că a fost al patrulea copil al familiei, după trei fete.

”Pentru un băiat, e nevoie de un tată pentru sfaturi, pentru niște întrebări, pentru viață. Mi-aș fi dorit cel mai mult ca tata să fie lângă mine. Să se bucure de mine în momentele mele cele mai frumoase. Când am jucat pentru naționala divizionară, când am reușit să înscriu goluri… De foarte ori mă gândesc la el. Chiar și acum, la Liga 3, sunt momente în care mă gândesc că mi-aș fi dorit să fie acolo, în tribună”, a conchis Andrei Dumitraș pentru gsp.ro

Ajuns La 35 de ani, Andrei Dumitraș, fostul fundaș de la FCSB, CS Universitatea Craiova și Viitorul, el mai joacă fotbal încă, e adevărar în Liga 3 pentru Bucovina Rădăuți, club unde e și preparator fizic.