Laurențiu Duduianu, zis Ciprian Pian, a anunțat devastat moartea celui mai bun amic, Bebe, răpus de o boală incurabilă.

Imi ziceai ca te faci bine si uite ca ai murit si stau tau in pat si ma gandesc la tn cum mergeam noi doi peste tot mi ai rupt sufletul in mine nu stiu dar te am iubit exagerat de mult, tu mi-ai fost ca un frate, nu o sa te uit niciodata fratiorul meu..... ba fratele meu esti inima mea nu o sa te uit niciodata, esti sufletu meu si inima mea si o sa am grija de copilu tau, de Sofia ... de cand ai plecat mi-ai rupt sufletu in mine o sa te iubesc toata viata mea ca pe invatatoru meu, sufletu meu si inima mea ca pe bebe al meu, cel mai bun prieten al meu si in acelasi timp si fratele meu”, a notat afectat Laurențiu, postândși câteva fotografii împreună cu prietenul lui răpus recent de cancer.