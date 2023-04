Drei și Richard Stan, doi români la Miami lucrează cu celebrul Rick Ross

Veste buna despre doi români care s-au făcut remarcați în SUA, la Miami, în industria muzicală și cea de videoclipuri. Este vorba de Drei, pe numele lui real Andrei Roșca, care a lucrat cu Rick Ross pentru"Bands”, la un videoclip regizat de românul Richard Stan.

Andrei Roșca sau Drei este un artist născut în Ploiești, dar stabilit în Los Angeles în prezent, care a colaborat cu mulți artiști, printre care Sean Paul, Rich The Kid și The Game în industria muzicală încă din 2010.

Una dintre piesele sale- “Te Necesito”, în colaborare cu J Romero- a fost în Top 20 în Mexic (2018), iar piesa “Loco” – în colaborare cu Kap G – a înregistrat un real succes pe Spotify și s-a făcut auzită peste tot în Statele Unite. Piesa pe care Drei tocmai a lansat-o în colaborare cu legendarul Rick Ross se numește ”Bands” și a fost produsă de Diny și înregistrată în Los Angeles cu inginerul de sunet JD Feighner. De mix&master s-a ocupat IRKO, cel care a mixat și ”Donda”- albumul lui Kanye West pentru care a fost nominalizat la Grammy în anul 2022.Întregul proiect este lansat sub sigla Renegade Territory (Serg Morales & J. Val).

”Este o mare realizare pentru mine, un băiat din Ploiești, care a crescut, practic, cu muzica lui Rick Ross, să ajung să cânt pe aceeași piesă cu el. De fapt, este un vis împlinit, pentru că eu am visat efectiv că într-o bună zi să ajung să cânt cu el. Nu știam când sau în ce fel se va întâmpla, dar mi-am dorit mereu și nu am crezut că este imposibil. Piesa “Bands” este cea norocoasă și, de asemenea, este primul single de pe noul meu album pe care îl voi lansa în curând. De asemenea, am și alte surprize pe care mă pregătesc să le lansez în lunile următoare”, spune Drei despre colaborarea cu Rick Ross.

Citeste si: Milena și Constanția, schimb de replici acide, în a doua ediție a emisiunii ”Bravo, ai stil!” Reacția juraților le-a lăsat pe concurente cu gurile căscate- kanald.ro

Citeste si: Un asteroid uriaș de mărimea a 90 de elefanți se îndreaptă cu viteză spre Pământ. Anunțul de ultimă oră făcut de NASA- stirileprotv.ro

Videoclipul piesei ”Bands” este o explozie de energie, cu imagini din Miami – unde aceștia au filmat timp de două zile- și în care se face remarcată prezența celebrei actrițe și fotomodel din India-

Gizele Thakral – care aduce o energie vibrantă și adaugă o notă exotică videoclipului. Cadrele ei au fost filmate în Los Angeles. Regizorul bucureștean Richard Stan a reușit să creeze o atmosferă autentică și a transformat videoclipul într-o experiență vizuală captivantă.

Încă de la la sosirea sa în L.A. – unde este stabilit actualmente- Richard și-a continuat carieră de regizor de videoclipuri muzicale. După colaborări de succes cu interpreți români de top – Antonia, Connect-R, Puya, Alex Velea, Compact și mulți alții, acesta lucrează cu artiști cunoscuți de peste ocean și în prezent se pregătește să lanseze câteva proiecte noi, cu concepte noi, alături de artiști celebri precum Chingy sau Krayzie Bone – unul dintre membrii faimoasei trupe Bone Thugs’N’Harmony și mulți alții.

Citeste si: „Să ne rugăm Domnului și Măicuței Domnului ca să ne ocrotească.” Maria Ghiorghiu, nouă previziune-șoc pentru români chiar înainte de Paşte! Ce i-a apărut în vis- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 4 aprilie 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cazul unui turist căruia un hotel din Tilburg, Olanda, i-a refuzat cazarea pe motiv că e român generează dezbateri- radioimpuls.ro

Pentru Richard, colaborarea cu Drei și Rick Ross a reprezentat o adevărată provocare și, în același timp, un proiect la care a participat cu bucurie: ”A fost o experiență interesantă, într-un oraș… extrem de călduros! Mă bucur tare pentru faptul că am putut să “îmbrac” frumos acest proiect unic. Îi urez mult succes lui Drei și îmi pare bine să iau parte, de ceva vreme, la evoluția lui că artist și sunt sigur că această colaborare cu Rick Ross, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați rapperi, îl va duce acolo unde și-a dorit mereu”, spune Richard Stan.