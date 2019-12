Du-ti norocul la un alt nivel, devino model in videochat !

Esti tanara si la inceput de drum si nu prea stii incotro sa te indrepti? Esti gata sa te angajezi full time, insa stii ca oricum banii nu ti-ai ajunge sa te poti intretine si sa poti sa te bucuri de tinerete asa cum iti doresti. E frustrant sa fii tanar si sa nu ai bani pentru a-ti trai viata exact asa cum iti place.

E timpul sa ai parte de castigurile financiare pe care le meriti!

Te-ai gandit vreodata cum ar fi sa ai job-ul mult visat la care sa mergi fara stres si de la care sa castigi atat cat iti doresti, fara prea mult efort? Pare a fi vis un job cu program flexibil, unde nimeni nu te streseaza cu nimic, ba mai mult te simti apreciata pentru ceea ce faci. E timpul sa iti duci noroc la un alt nivel cu VivaDiva!

Acum e timpul tau. Nu maine, nu peste un an sau doi. De ce mai astepti si lasi norocul sa treaca pe langa tine? Fetele care au acceptat sa profite de ceea ce li se ofera nu mai au niciun regret. Poate doar pe cel ca nu au acceptat mai demult ce li se ofera. Au devenit femei independente, sigure pe ele si foarte multumite financiar. Pe tine ce te opreste sa faci asta? Te-ai intrebat vreodata cat de bine poti sa o duci doar daca lasi preconceptiile la o parte? In viata, de cele mai multe ori, este important sa nu apleci urechea la toate rautatile si sa faci ce este mai bun pentru tine si pentru buzunarul tau. La studioul VivaDiva ai parte de bonus inca de la interviu de 500 RON. In prima luna primesti cadou de 4000 RON, iar cu fiecare weekend lucrat primesti 100 RON bonus. De asemenea, de doua ori pe luna primesti 1600 RON bonus. Cum iti suna? In medie, poti castiga 3 salarii pe care le castigi la un job normal, in doar o singura luna.

Castiga bani simplu si rapid, fara stres!

Te-ai gandit vreodata ca e atat de simplu sa ai viata pe care o vezi in filme? De ce fetele din jur nu au ales aceasta cale? Poate nu stii tu, dar cu siguranta majoritatea cunostintelor tale sunt modele, dar nu iti spun tocmai datorita preconceptiilor ce exista legate de acest job. Si pana la urma care este rusinea? In zilele noastre, videochatul nu mai inseamna nuditate, ci a evoluat. Cei care lucreaza la videochat sunt oameni pregatiti, care cunosc foarte bine psihologia si sunt specialisti in comunicare. Ce trebuie sa faci ca model in videochat? Sa stii sa intretii o conversatie si sa poti sa mentii interesul si atentia membrilor cat mai mult timp. Sa ai capacitatea de a empatiza pentru ca majoritatea membrilor sunt persoane care au nevoie de persoane cu care sa-si impartaseasca experientele proprii dupa o zi obositoare la munca. Si tu trebuie sa fii acea persoana de care are el nevoie si atunci el castiga compasiunea si atentia ta, iar tu iti majorezi veniturile.

Videochatul este un job ca toate celelalte!

Videochat-ul este o meserie ca toate celelalte. Ai contract de munca si totul este legal. In plus, ai posibilitatea sa blochezi tarile in care nu doresti sa fii vazuta si astfel ai parte de discretia pe care ti-o doresti ca sa nu fii vazuta de cine nu iti doresti. Totul este foarte sigur si ai parte de confortul pe care orice loc de munca ar trebui sa il ofere. Studioul de videochat VivaDiva din Iasi este intaia alegere a studentelor care se regasesc aici si invata cum sa fie femei frumoase, puternice si sa se foloseasca de atuurile cu care au fost inzestrate pentru a avea numai de castigat. Din pacate, multe femei nu au incredere in ele si isi subestimeaza frumusetea si inteligenta. La VivaDiva, toate fetele care se angajeaza sunt ajutate sa isi intalneasca versiunea lor cea mai buna si sa aiba incredere in propria persoana.

E timpul sa iti duci norocul la un alt nivel!

Nu e intamplator ca ai citit acest articol. Inseamna ca te gandesti serios la aceasta varianta, insa ceva inca te retine. Ca sa iti clarifici toate neclaritatile si sa poti decide daca iti doresti sa faci acest pas spre o viata norocoasa, acceseaza: https://vivadiva.ro/ si afla tot ceea ce vrei sa stii despre acest job! Incepe de azi sa traiesti viata pe care o meriti!