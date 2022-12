Dublă sărbătoare pentru Bella Santiago! Artista este născută chiar de 1 decembrie! Mărturii emoționante despre țara care i-a oferit totul: "Destinul m-a adus aici" | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago este una dintre finalistele sezonului 7 "Bravo, ai stil".

Bella își sărbătorește ziua de naștere de 1 decembrie

Aceasta a cunoscut celebritatea prin câștigarea a două mari concursuri, unul de voce, iar altul de imitat vedete. Bella este o persoană foarte carismatică, mai ales prin limba română stâlcită pe care o vorbește. Artista s-a făcut extrem de plăcută la public, prin personalitatea ei veselă și aparițiile mereu spectaculoase.

Bella Santiago nu doar că își sărbătorește patria, ci și propria persoană, deoarece s-a născut chiar pe 1 decembrie.

"România este a doua mea casă. Eu sunt născută în Filipine, dar trăiesc aici și chiar Ziua României este ziua mea. Destinul m-a adus aici, în România. Fratele meu sărbătorește când e ziua mea aici în România și face și parada.", a declarat Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a învățat Bella Santiago limba română?

Bella a avut contact de mic copil cu limba română. Se pare că, în Filipine, o parte din prietenii ei erau români, care au făcut-o să se îndrăgostească de țara noastră. Iată cum a ajuns Bella Santiago să numească România "acasă". Vedeta ne-a povestit și care a fost primul cuvânt învățat în limba română și cum a reușit să învețe expresiile noastre.

"Primul cuvânt pe care l-am învățat în limba română a fost te iubesc. În general, limba română este foarte ciudată pentru mine, dar mi-a plăcut foarte mult și de aceea am vrut să învăț limba română. Când eram în Taiwan, am avut mulți prieteni care sunt din România și vorbeau în fața mea, eu nici nu știam limba. I-am întrebat ce limbă vorbesc și au zis că e românește, că și ei sunt din România. Mi s-a părut foarte drăguță limba. Am zis că vreau să învăț și eu. Nu m-am gândit că o să ajung în România. Am învățat acolo cum să vorbești românește și puțin câte puțin am ajuns în România. Când am ajuns nu știam perfect limba, nici acum nu știu.", a spus Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De ce orașe ale României s-a îndrăgostit Bella Santiago?

Bella ne-a vorbit puțin și despre locurile speciale din România. Vedeta recunoaște că există câteva orașe pe care le consideră extraordinar de frumoase, enumerându-le în ordine.

"Cel mai frumos loc din România mi se pare Oradea. Sunt niște orașe cu referințele mele, care mi se par foarte frumoase. Spre exemplu, Oradea, Timișoara, Iași, Sinaia, Brașov, mi se par foarte frumoase. În Filipine este mai mult insulă, pentru că este o țară foarte mică. E căldură mereu, iar aici sunt 4 anotimpuri, care se schimbă și asta îmi place foarte mult. În Filipine ori este foarte cald, ori plouă.", a mărturisit Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Au crescut prețurile și în Filipine

Bella Santiago ne-a spus clar: scumpirile nu există doar în România. De pildă, mama ei a sunat-o să se plângă că și în Filipine este o situație nu chiar roz. Și verișorii ei din Italia și Spania i-au comunicat același lucru. Vedeta ne-a vorbit deschis despre situația rudelor ei din străinătate.

"Peste tot este la fel. Au crescut peste tot prețurile. M-a sunat mama că și acolo au crescut și i-am zis să stea liniștită, că și aici e la fel. Deci, nu cred că problema asta e doar în Filipine sau doar în România, ci peste tot, din cauza a ce s-a întâmplat din cauza pandemiei și multe chestii. Creșterea prețurilor este peste tot. Am vorbit și cu verișorii mei, care sunt în Italia, în Spania și la fel au spus.", a declarat Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

