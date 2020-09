Despre Munții Bucegi, la „Asta-i România”

De data aceasta, echipa emisiunii ne arata o alta fata romanilor in perioada pandemiei, mai exact cum au “inteles” unii dintre noi, relaxarea in natura.

Daca pana odinioara pe trasele montane se aventurau doar adevaratii pasionati de munte, iata ca vara aceasta acestea au devenit adevarate bulevarde. Monumentele milenare, unice in lume sunt calcate in picioare de vanatorii de selfiuri , care vin pe munte si fara echipament, dar si fara <comportament>. Platoul Bucegi, care egaleaza oricand cele mai fotografiate si cautate peisaje din lume este, din pacate, transformat in fiecare weekend intr-o parcare imensa.

Majoritatea celor care ajung aici nu vin, din pacate, pentru a admira tabloul incredibil al muntilor Bucegi, uniti de nori. Sute de masini si mii de oameni cuceresc la propriu muntii si transforma peisajul dintr-unul feeric, intr-unul urban. Unii urca muntele la volanul bolizilor, altii confunda potecile cu galeriile mall-urilor. Lumea e grabita sa urce pe munte si sa prinda cele mai bune unghiuri pentru fotografiile virale cu care sa atraga maine like-urile prietenilor. Cei mai multi dintre acestia devin „alpinisti” de ocazie cocotandu-se pe colosii din piatra, desi, din loc in loc, exista panouri pe care scrie ca escaladarea monumentelor este interzisa. Multi dintre romani simt nevoia, din pacate, sa-si lase “amprenta” prin locurile pe unde trec, devenind astfel un real pericol pentru natura.

Duminica aceasta, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”

Tot in editia de duminica, „Asta-i Romania!” aflam cum traiesc oamenii muntilor, cei care sunt izolati la propriu, departe de lume, oameni pentru care starea de urgenta e in fiecare zi. Pentru acestia, sa traiesti departe de lume e un lucru firesc, si sunt cei mai fericiti atunci cand un strain le bate in poarta si ii intreaba de sanatate.

Nu ratati duminica aceasta, de la ora 14:30, o noua editie „Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.