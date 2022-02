Duminica aceasta, de la ora 14:30, la „Asta-i România!”, Oamenii munților

Duminica aceasta, de la ora 14:30, emisiunea „Asta-i Romania!” ne invita sa aflam povestea oamenilor munților, din Poiana Ruscă. Intr-un tărâm cu adevărat feeric, in Ținutul Pădurenilor, iarna e mai frumoasa ca nicaieri iar in catunele rasfirate si ascunse sub nameti mai gasesti cativa oameni care traiesc izolati cel putin sase luni pe an. Frumusetea locului si salbaticia deopotriva atrag tot mai multi tineri, care renunta la viata de oras, si vin aici in varf de munte, pentru a se simti liberi si fericiti.

Alaturi de echipa “Asta-i Romania!” mergem in Munţii Poiana Ruscă, o zona in care ai impresia ca timpul sta in loc. In Ținutul Pădurenilor, iernile durează jumatate de an si totul incrementeste, parca, pana da coltul ierbii. Aici, intre padurile cernute in alb, isi duc viata dupa reguli nescrise o mana de oameni, pe care ii vom cunoaste duminica aceasta, la “Asta-i Romania!”.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Tot duminica, la „Asta-i Romania!”, vom fi martorii unei noi povesti de inselaciune, dupa modelul ce i-a avut ca protagonisti pe Simona Margaian si Francesco Thiela, italianul pagubit cu aproape un million de euro. Istoria se repeta, dar cu alte personaje! De data aceasta, personajele cu rol principal sunt Ancuta si Fabrizio. Ea, o bruneta focoasa de 40 de ani din judetul Timis, iar el, un italian om de afaceri prosper, cu 20 de ani mai in varsta.

S-au vazut, s-au placut asa ca au inceput imediat o relatie afectuoasa... virtuala, care avea sa-l coste scump pe Italian. In total peste 130 de mii de euro i-ar fi trimis Fabrizio Ancutei, pentru diverse probleme inventate- de la accidente si renovarea casei, pana la 7 inmormantari... imaginare.

Nu ratati duminica, de la ora 14:30, o noua editie „Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.