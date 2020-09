De data aceasta, echipa emisiunii ne ofera o poveste pe cat de impresionanta, pe atat de trista. Este vorba de o familie, o mama cu cinci copii, care traieste intr-un … grajd.

Este povestea incredibila a unor copii frumosi, senini, cu chipuri de ingeri, desprinsi parca din povesti, si a mamei lor, care ii iubeste mai presus de orice, dar care se “stinge” parca, in fiecare zi, vazand soarta nefericita pe care o au cu totii. Cu amar, cu neajunsuri si cu foame, asa trece fiecare zi pentru cei cinci frati – niciunul mai mare de sapte ani. Sunt copiii din grajd, asa cum ii stie satul, prea saraci si prea mici ca sa isi dea seama ce destin ii urmareste.

Acestia locuiesc in Botosani, unul dintre cele mai sarace judete din Romania, in satul Cotârgaci, locul in care cei mai multi dintre oameni stiu ce inseamna sa n-ai, sa nu poti sa traiesti …. . Insa, cand vine vorba de copii, saracia devine absolut sfasietoare.

Duminica aceasta o cunoastem pe mama celor cinci copilasi, Oana Roxana Rambu, o femeie care isi creste singura copiii in conditii greu de imaginat. Un grajd le este casa, de cand fostul sot le-ar fi incediat locuinta mostenita de la bunici in care femeia s-a refugiat dupa divort.

Roxana nu a mai putut sa indure comportamentul agresiv si bataile barbatului, care avea “darul” bauturii, si intr-o zi, ca sa-si salveze copilasii de chinurile groaznice prin care treceau cu totii, s-a hotarat sa plece din casa in care locuiau. Cu greu a reusit sa puna la punct casa parintilor, unde spera ca va avea liniste. Dar nu era deloc asa.

Chiar si asa, iubirea mamei nu poate incalzi insa camaruta in care locuiesc acum, nu poate potoli foamea si nici nu poate aprinde lumina in grajdul in care cresc copiii. Aceasta familie are de trecut, zi de zi, o adevarata proba de rezistenta si n-au nicio vina pentru tot ceea ce traiesc.

Tot in aceasta editie poposim in Nanesti, judetul Vrancea, o comuna cu nimic iesita in evidenta, pentru multi dintre noi, dar care figureaza pe harta ca fiind locul unor fenomene pe cat de uimitoare, pe atat de misterioase. Vom vedea imagini cu aparitii inexplicabile, care au facut inconjurul lumii, surprinse de jurnalistii de la National Geographic, si in care satenii din comuna vranceana sunt personaje principale. Oamenii locului, dar si specialistii vorbesc despre un fenomen inexplicabil care ar fi avut loc aici.

