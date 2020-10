Duminica aceasta, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”: Un pictor celebru a ales sa fie cioban cu norma intreaga, la propria-i stana

Aidan Andon, pictorul roman care a ales să fie cioban

Prin intermediul “Asta-i Romania!”, facem cunostinta cu Aidan Andon, pictorul roman care a pictat pentru artisti si actori straini de top, a expus in marile galerii de arta din Europa, strabatand lumea de la un capat la altul, dar a ales sa-si recreioneze propria lume, aici, in tara sa. Azi el locuieste intr-un sat, de langa Cluj, si e cioban la propria stana, in locul pe care vrea sa il transforme intr o asezare traditionala, ca in urma cu o suta de ani.

Aidan Andon, unul dintre cei mai buni pictori realisti ai momentului, este acum cioban cu norma intreaga. A lucrat pentru Robbie Williams, Mike Tyson si Dr. Alban, iar lucrarile lui au ajuns in celebrele galerii de arta din Londra si Paris. A trait in Asia, in cele mai exotice locuri ale lumii, dar intr-un final, a ales sa faca drum inapoi spre casa. Astazi, el traieste alaturi de sotia si fetita lui, intr-un loc pitoresc din inima Transilvaniei, unde si-a construit a cu propriile maini, o casa traditionala si o stana.

Aidan si sotia sa, Roxana, au prins drag de natura, de animale si de viata simpla traita in tihna – si chiar daca habar n-aveau ce inseamna o gospodarie, in adevaratul sens al cuvantului, au fost nevoiti sa invete din mers. Cei doi soti au o fetita, Alexandra, de 11 ani, si chiar daca aceasta s-a nascut si a crescut pana de curand in Capitala, a lasat jocurile de pe tableta pentru animalele din ograda de care se ingrijeste cu multa atentie si iubire.

Aidan Andon, pictorul roman care a ales să fie cioban

Tot duminica, la “Asta-i Romania!”, vom afla si povestea uneia dintre cele mai “destepte” case din Romania. Proprietarul este unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti romani, dar si unul dintre putinii proprietari de case inteligente din tara. Casa Buhnici, așa cum este cunoscuta, se afla la mai putin de 30 de kilometri de Bucuresti si detine toate atuurile unei locuinte perfecte.

Nu ratati duminica aceasta o noua editie “Asta-i Romania!”, incepand cu ora 14:30, emisiune prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.