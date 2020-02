Duminica aceasta, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!” vom fi partasii unei povesti de viata fascinante a unei familii de africani care traiesc in pace si armonie, in satul Chinari, Mures.

Citeste si: Viorica Popa, femeia din Constanța care și-a petrecut ultimele 16 ore din viață așteptând pe un scaun ajutor de la medici

Citeste si: Cât de bogat e Andrei Duban, soţul Graţielei de la Survivor România! Actorul care a investit aproape 400.000 de euro în imobiliare locuieşte cu Graţiela într-o vilă uriaşă în Otopeni! FOTO

Povestea acestora vine sa demonstreze ca avem o Romanie normala, dupa ce scandalul painii, din Ditrau, Harghita, care urma sa fie framantata de mainile a doi brutari de culoare, a facut inconjurul Europei.

Duminica, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, O familie de africani, integrata perfect in satul Chinari, de mai bine de 13 ani

Duminica intram, prin intermediul emisiunii “Asta-i Romania!” in casa familiei Nghirisi, venita tocmai din Zimbabwe, stabilita in Romania, la Chinari, satul maghiar care i-a primit cu bratele deschise. La inceput au avut temeri, ca orice strain care vine intr-o alta tara, intr-o alta cultura, dar s-au adaptat rapid in tara despre care nu stiau nimic. De mai bine de 13 ani, Godfrey si Precious, impreuna cu cei 5 copii, traiesc si simt romaneste, in satul ascuns intre dealuri.

Cu toate ca in Chinari majoritatea populatiei este maghiara, familia lui Nghirisi simte ca este acasa. Godfrey, care este predicator, dar a studiat biologia, chimia și medicina preventiva, strabate lumea in lung si in lat, si spune ca Romania i s-a lipit de inima. Barbatul considera ca Romania a fost, pentru el, ca un semn de la Dumnezeu.

“Cand am ajuns aici imi era foarte frig! Cineva mi-a dat o geaca pentru ca-mi era foarte frig. Nu eram obisnuit ca cineva sa-mi dea cineva ceva. In tara natala nu-i asa, e foarte greu, acolo este fiecare pentru el. Aici in sat, oamenii sunt foarte deschisi, am fost foarte incantat (…)Eu sunt acasa in Romania”, spune barbatul.

Vecinii spun despre ei ca sunt mereu cu zambetul pe buze si foarte prietenosi. Africanii li s-au lipit de suflet, inca de la inceput, si satenii i-au primit cu bratele deschise in comunitatea lor, fara sa se gandeasca o clipa ca nu sunt de ai locului.

Nu ratati duminica, de la ora 14:30, o noua editie “Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.