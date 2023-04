Duminica, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, “Siguranta si increderea”, la mila hotilor

Duminica, de la ora 14:30, emisiunea “Asta-i Romania!” ne prezinta o situatie care ingrijoreaza pe fiecare roman. Exista sute de localitati in tara noastra in care siguranta si increderea au ajuns in ultimii ani la mila hotilor. In vreme ce oamenii legii dau bir cu fugitii si pun lacatul pe sectii, hotii se perfectioneaza la <locul de munca>. Echipa emisiunii “Asta-i Romania!” a facut un experiment la țară, în România reală, și a bătut din ușă-n, ușă, la posturile de poliție.

Pe toate le-am găsit închise ziua in amiaza mare. E un fenoment scapat de sub control, recunoasc autoritatile care vorbesc de un deficit de 40 de mii de politisti in toata tara.

Hoții se mută de la oraș, la țară, în timp ce oamenii legii o iau pe <contrasens>. In tara noastra exista sute de localități unde sistemul siguranței și încrederii e mai degraba unul al neputinței. Acolo unde ar trebui sa gasesti pe cineva care sa te ajute la greu, e pus lacatul pe usa.

Ajungem, prin intermediul “Asta-i Romania!” in Teleorman, judetul care, de la Moromete incoace n-a mai iesit cu nimic in fata tarii. Praful gros al saraciei si neputintei s-a asternut peste locuri si oamenii care au ajus la mila hotilor si la vigilenta cainilor legati pe la garduri.

Citeste si: Armin Nicoară a tras o sperietură de mama focului. Ce i s-a întâmplat artistului chiar în fața casei sale: „A început să-mi spună tot ce fac eu în casă”- kanald.ro

Citeste si: Femeia care și-a părăsit soţul pentru fiul vitreg, pe care l-a crescut de la 7 ani, a născut și cel de-al doilea copil- stirileprotv.ro

Si asta nu este tot. Sunt sate intregi unde polițiștii sunt scumpi la vedere; un fenomen care ia proportii de la o zi la alta, si in fata caruia oamenii se apără cum pot.

Practic, nu este saptamana in care cineva sa nu fie calcat de hoti. Degeaba se plang bietii sateni, pentru ca de multe ori nici nu exista cineva sa ii asculte.

Statisticile realizate anul tecut arată stadiul de degradare al instituției poliției. Numărul plecărilor din sistem s-a dublat și potrivit cifrelor, avem cei mai puțini polițiști din ultimele trei decenii. 7.500 de angajați au spus adio Poliției Române din 2020 și până în ultima parte a anului trecut.

Așa că, până ce statul va lua în serios această problemă, nu ne rămânde cât să ne apărăm noi de infractori așa cum putem.

Nu ratati o noua editie “Asta-i Romania!”, emisiune prezentata de Mihai Ghita, duminica aceasta, de la ora 14:30, la Kanal D.