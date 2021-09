Duminica, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, Un destin ce sta sub semnul sacrificiului

Sacrificiu, iubire si speranta sunt coordonatele vietii Dianei, o tanara mama de 23 de ani pe care destinul a lovit -o mult prea greu si mult prea devreme. Si-a pierdut sotul intr-un accident si de atunci isi creste copii intr-o casuta saracacioasa de la marginea unui catun, langa o padure.

Intr-o camaruta in care arde in fiecare seara o lumanare, doi copii viseaza la o lume de basm, la feti frumosi si palate fermecate.

Pentru ​cei mici mama este intregul univers, pentru tanara mama cei mici sunt insasi viata.

Cand credea ca are toate motivele din lume sa fie fericita, s-a trezit vaduva cu doi copii mici de crescut si cu multa durere in suflet de dus. Chiar daca incearca sa fie puternica, zambetul Dianei se transforma usor in lacrimi. Inima ii bate doar pentru Sofia, fetita ei de doar 2 ani si pentru Albert, baiatul care abia ce a implinit 5 ani. De dragul copiilor, lupta din rasputeri sa mearga mai departe, sa transforme imposibilul in posibil, de fiecare data cand e vorba de nevoile si dorintele copiilor sai.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Duminica, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”

Singurii bani care intra in casa sunt alocatiile copiilor si pensia de urmas, din care reuseste sa puna cativa lei deoparte pentru a le oferi celor mici o casa.

Merge pe jos pana la oras chiar si cand e vremea rea, pentru ca nu se indura sa plateasca 10 lei pe biletul dus intors la microbuz. Munceste cu ziua prin sat de fiecare data cand e chemata. Nimic nu este prea greu la gandul ca, intr-o zi, isi va lua copii si se vor muta cu totii la casa lor.

Si tot duminica il veti cunoaste si pe omul care traieste in varful muntilor, departe de lume si oameni, acolo unde numai vantul se aude.

Nu ratati o editie impresionanta “Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, despre iubire, speranta si sacrificiu, duminica aceasta, de la ora 14:30, la Kanal D.