Duminică, de la ora 14:30, la “Asta-i România!”, Un om pentru oameni

Emisiunea “Asta-i România!” ne propune să călătorim, duminică de la ora 14:30, la Kanal D, într-o comună din județul Neamț, acolo unde sărăcia și neajunsurile se întâlnesc la fiecare pas. Oamenii trăiesc în case de pământ, fără geamuri și fără lemne de foc. Singurul ajutor al oamenilor săraci vine din partea primarului, care a înțeles că nu puterea te face om, ci mila și bunătatea. Edilul este cel care le deschide ușile oamenilor și îi întreabă dacă au lemne, mâncare sau medicamente.

Acesta a strâns în jurul său întreaga comunitate, și îi îndeamnă pe oameni să se ajute unul pe celălalt cu ce pot.

Ajungem în Ștefan cel Mare, unul dintre satele sărace ale Moldovei unde iarna este o adevărată povară pentru oameni. Într-o casă care până mai ieri nu avea nici geamuri, o mama își mângâie copilașii.

Lacrimile i se rostogolesc pe obraz; plânge și de amar, dar și bucurie pentru că, în sfârșit, după patru ierni, are geamuri la casă. Femeia nu are prea multe să le ofere celor 4 copilași, dar are o inimă mare pe care o împarte în mod egal.

Singurul sprijin al femeii este primarul din Comună. Când a văzut sărăcia și frigul din casa femeii, edilul a făcut rost de geamuri și, împreună cu alți angajați din primărie au venit și au reparat cât să nu mai intre viscolul și gerul în casa acestora.

De făcut ar face multe primarul, însă, se lovește de absurdul sistemului. Ca să atragă bani europeni acesta știe că este extrem de anevoios să treci prin birocrația românească.

Tot duminică, la “Asta-i România!” ajungem, prin intermediul emisiunii, într-o comună din Bihor unde altădată se înșirau pe râu opt mori de apă, iar astăzi a mai rămas doar una funcțională. E moara cu noroc a lui Gheorghe Burtic, un bătrân de 90 de ani, care s-a născut și a trăit o viață întreagă în moara veche de două sute de ani. El este ultimul morar de pe meleagurile acestea care așteaptă turiștii să le spună povestea și să le cânte la vioara cu goarnă, așa cum făcea în tinerețe.

Nu ratați duminică, de la ora 14:30, o ediție impresionantă “Asta-i România!”, prezentată de Mihai Ghiță, la Kanal D.