Kanal D a fost lider de audienta, cu Stirile Kanal D de la ora 18:00

Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D s-a clsat pe primul loc in topul televiziunilor, in intervalul orar 18:00 – 19:00, pe doua categorii de public monitorizate.

Duminica, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 3,2% rating si 12,7% cota de piata, pe targetul National, si 2,8% rating si 10,4% cota de piata, pe targetul All Urban. Stirile Kanal D de duminica, de la ora 18:00, au fost urmarite, in fiecare minut al difuzarii, de o medie de peste o jumatate de milion (569.000) de romani din intreaga tara. Minutul de aur, atins la 18:01, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 672.000 de telespectatori.

In ceea ce priveste targetul Comercial, Kanal D s-a clasat pe locul doi in topul audientelor, cu 2,3% rating si 12,1% cota de piata.