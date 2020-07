In aceasta vara atipica, sub semnul pandemiei si restrictiilor de calatorie, operatorii din turismul romanesc fac tot posibilul pentru a raspunde si celor mai extravagante cerinte.

Statiunile de la Marea Neagra duc turistii fie cu gandul la locatii exotice din intreaga lume, fie ii poarta in timp. Cu zone de lux ca la Saint Tropez, dar si cu hoteluri care au cunoscut gloria cu 30 de ani in urma, vacanta pe litoralul romanesc a devenit un lux, mai ales acum, in varf de sezon. Cei care nu vin constransi de buget si vor doar sa se simta bine au de unde alege, pentru ei exista zone exclusiviste in care un sejur estival ajunge sa coste cat unul in Maldive.

In ultimii 10 ani litoralul romanesc s-a dezvoltat foarte mult, calitatea servicilor a crescut, au fost construite hoteluri noi, unele de lux. Statiunile Venus, Neptun si Olimp, care au fost neglijate in ultimele decenii, au beneficiat de investitii substantiale care au schimbat fata celor doua foste „statiuni perle” de la Marea Neagra. Si in statiunea Mamaia, considerata bijuteria litoralului autohton, dar si in Vama Veche, statiunea tinerilor, investitorii isi regandesc serviciile pentru a multumi clientii din ce in ce mai pretentiosi.

Care sunt preturile pe litoralul romanesc, cum se reinventeaza hotelierii si de ce servicii pot beneficia turistii romani aflati urmarind o noua editie "Asta-i Romania!", prezentata de Mihai Ghita, duminica, incepand cu ora 14.30, la Kanal D.