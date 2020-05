Duminica, la „Asta-i Romania!”; Ingeri printre oameni, la Kanal D

Pentru patru copile din Dambovita exista poveste cu final fericit. Oameni care au aflat despre conditiile dramatice in care isi traiesc copilaria le-au schimbat cursul vietii, in plina pandemie.

Cele patru surori traiau de azi pe maine intr-un hambar, insa un roman cu suflet mare le-a aflat povestea si, intors din Marea Britanie, a decis sa le ajute. Acesta a organizat o strangere de fonduri in diaspora si, in plina criza, a strans 25.000 euro, bani cu care le a ridicat o casa in care cele patru surori sa locuiasca impreuna cu parintii lor.

Pentru cele sase suflete acum exista speranta, au un loc curat pe care sa-l numeasca „acasa”. Ambii parinti muncesc cu ziua prin comuna ca sa le puna paine pe masa micutelor. Aurelian Mocanu, tatal fetelor, a incercat cu putini banii pe care ii avea sa ridice singur o casa, insa, dupa cinci ani a reusit sa termine doar cativa pereti din caramida adunata de la case demolate din zona.

"Am inceput lucrarile cu o saptamana inainte de luna martie si totul a durat 10 saptamani. Am fi putut termina mai repede, dar fiind stare de urgenta ne-a fost infinit mai greu sa procuram materialele, sa lucram cu oamenii", povesteste Marius Simionica, ingerul familiei Mocanu.

Cum arata acum viata micutelor, ce viseaza acestea, cum isi imagineaza viitorul in confortul unui camin, aflati urmarind un reportaj emotionant, marca „Asta-i Romania!”, duminica, incepand cu ora 14:30, la Kanal D.