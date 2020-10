Dumitru Coarna candideaza la Camera deputatilor [Sursa foto: Facebook]

Dumitru Coarnă are acum 56 de ani, dar este pensionar de la 45 de ani pe motive medicale. A explicat acest lucru chiar el, într-o declarație mai veche.

”Eu m-am pensionat la 45 de ani pentru motive medicale. Nu am vrut eu, ci o comisie de medicină a Muncii a constatat. Mi-au spus: mă, băiatule, dacă vrei să mori, du-te la serviciu. Am ajuns la cancer. Nu am vrut să spun acest lucru. Nu doresc nimănui să aibă nici boala mea, nici pensia mea”, a povestit Dumitru Coarnă, în urmă cu ceva timp la Antena 3.

Dumitru Coarna este pensionar pe caz medical de la 45 de ani[Sursa foto: Facebook]

Tot atunci, liderul de sindicat povestea despre drama sa. ”Am ajuns la cancer. Nu am vrut să spun acest lucru. Sunt operat de trei ani de cancer, chimioterapie, din trei în trei luni sunt monitorizat. Și ce o vrea Dumnezeu!”, spunea Dumitru Coarnă în 2017, la Antena 3.

Pe lângă pensie, Dumitru Coarnă primeste indemnzație de președinte de sindicat

Președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarnă și-a depus declarația de avere, cea mai recentă este însă din 2018, iar pensia lui la acel moment era de 5.000 de lei pe lună. De atunci, foarte probabil că aceasta a mai crescut odată cu majorările legale, cea mai recentă fiind chiar în septembrie.

Pe lângă pensie, Dumitru Coarnă primește și indemnizație de președinte al sindicatului polițiștilor pe care îl conduce și din fruntea căruia va trebui însă să demisioneze dacă va fi ales deputat de Călărași, acolo unde e candidat din partea PSD.