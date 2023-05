"Dumnezeu nu mi-a lăsat această oportunitate" Maria Constantin a vorbit cu emoție despre momentul la care s-ar întoarce în timp să îl schimbe! Ce mare regret are artista?

In articol:

Maria Constantin se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Deși are numeroși admiratori, puțini dintre aceștia știu că, de fapt, cântăreței nu i-a fost prea ușor în cariera muzicală, mai ales că a început să cânte la vârstă fragedă, respectiv la 16 ani, alături de tatăl și frații ei, la diferite evenimente.

Regretul Mariei Constantin

Maria Constantin a fost invitată în emisiunea Alexandrei Ungureanu, unde a fost extrem de sinceră. Printre mai multe povești, aceasta a menționat și un mare regret al său, moment pe care dacă ar putea s-ar întoarce în timp să îl schimbe.

"Ar fi multe momente pe care aș vrea să le schimb. Îmi pare foarte rău, de exemplu, pentru că nu am petrecut mai mult timp alături de tatăl meu. Asta este pe plan personal. Tatăl meu s-a stins din viață acum 7 ani de zile, iar eu mai mereu fiind pe drumuri, la concerte, evenimente, nu am petrecut suficient timp și Dumnezeu nu mi-a lăsat această oportunitate. Din punct de vedere al carierei muzicale, regret că nu am făcut Conservatorul atunci după ce am terminat liceul și asta s-a întâmplat datorită faptului că părinții mei nu au avut o situație financiară foarte bună și eu tocmai de aceea cumva m-am apucat să cânt muzică populară, pentru că aveam nevoie de partea financiară, să fac pregătire pentru flaut, unde eu eram olimpică pe țară. Dar, așa a fost să fie. Regret, pentru că m-am apucat la vârsta de 30 de ani, am mai terminat o facultate de jurnalism, dar aceea a fost o ambiție a mea.", a declarat Maria Constantin.

Maria Constantin, invitații inedite pentru nunta sa

Maria Constantin nu vrea o nuntă oarecare, până și invitațiile sunt inedite. Artista a povestit cât de fericită că se căsătorește cu omul pe care îl iubește și o face fericită și a spus totul despre cântecul lor special.

"Până la nunta mea de pe 4 august, vreau să redevin blondă. Viitorul meu soț e jumătatea mea. Am o piesă compusă de mine pentru el, care am zis că o să fie coloana sonoră de pe invitațiile noastre. Am gândit-o cumva, va fi o invitație digitală.", a mărturisit Maria Constantin, la Duet.

