După 12 ani de absență, Ramona Gabor a revenit în România si va oferi detalii, în premieră, la “Teo Show”, în ediția de sâmbătă a emisiunii

Sâmbătă, in exclusivitate la “Teo Show”, emisiune difuzată de la 10:00, la Kanal D, Ramona Gabor isi face aparitia suprinzătoare în platoul emisiunii pentru a împărtăși detalii impresionante despre viața sa de lux în Dubai și despre călătoria prin intermediul careia si-a dorit să se regăsească şi să-si redobândească echilibrul interior.

După o absență de 12 ani, Ramona Gabor a revenit în România pentru a petrece timp alături de familia sa din Bacău.

Cu toate acestea, vizita sa în țară nu s-a oprit doar la întâlnirea cu cei dragi, ci a inclus și o apariție strălucitoare în emisiunea de la Kanal D.

Ramona va povesti despre experiența sa personală de 10 zile în meditație totală, cunoscută sub numele de “silent meditation”.

„Am fost într-o meditație timp de 10 zile <silent meditation> (n.r. medație fără să vorbească deloc); nu am vorbit, nu am folosit telefonul, nu am folosit laptopul, nu am avut voie să citesc, nu am avut voie să fac absolut nimic timp de 10 zile, nici măcar eye contact (n.r. contact vizual. Și am stat 10 zile efectiv în meditație 12 ore pe zi”, povesteste Ramona Gabor.

În cadrul emisiunii, Ramona Gabor va dezvălui și detalii despre relația sa cu sora sa, celebra Monica Gabor, și cu nepoata sa, Irina, pe care le-a vizitat în Malibu, acolo unde acestea locuiesc. Vedeta a subliniat că nu a uitat niciodată de unde a plecat și că a avut parte de provocări în România, mai ales din momentul în care a devenit o persoană publică.

„ Mi-a fost foarte greu aici, în România, când am început.(...) Eu am ajuns să fiu persoană publică fără să vreau, prin prisma surorii mele și a relației cu Irinel (n.r. Columbeanu).(...) Am încercat să-mi cresc și eu oportunitățile mele, dacă tot s-a întâmplat. În schimb, mi-a fost destul de greu cu tot ce s-a scris.(...) Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult de părerea altora. Foarte mult!”, adauga aceasta.

În timpul interviului, Ramona isi va împărtăși și gândurile sale despre iubire și va dezvălui dacă mai crede sau nu în puterea ei.

Nu ratați dezvaluirile Ramonei Gabor în emisiunea “Teo Show”, sâmbătă, de la ora 10:00, exclusiv la Kanal D! Veți descoperi detalii incredibile din viața celebrei vedete, însoțite de imagini spectaculoase.