Cazul lui I.J., pacientul al cărui penis a fost secționat de medicul Naum Ciomu în 2004, în timpul unei operații de rutină, a fost dezbătut de toată România în urmă cu 15 ani. Asta și pentru că a fost unul dintre primele cazuri șocante de malpraxis, dar și din cauza greșelii doctorului care i-a îngrozit pe mulți bărbați. Ulterior, chirurgul Ioan Lascăr i-a refacut penisul victimei, iar acesta a obținut 500.000 de euro drept despăgubiri de la societatea unde era asigurat doctorul Ciomu pentru malpraxis.

S-a vorbit mult în acea perioadă și de viața bărbatului după tragedie. Presa a relatat că bărbatul ar fi divorțat doar formal de soția sa, pentru a încasa o despagubire mai mare. Cu banii obținuți, I.J. și-a cumpărat o vila lângă București, unde s-a mutat alături de partenera de viață și de fiica lor. Însă, din când în când, în presă au mai apărut informații despre ”victma lui Ciomu” și despre cea care i-a rămas soție fără acte. Cei doi, alături de fiica lor, se pare că au încercat să ducă o viață normală împreună. Însă, până la urmă s-au despărțit și în fapt, nu doar în acte!

Informația vine chiar de la femeie, care recent a absolvit un curs de coaching, iar la finalul acestuia a mărturisit adevărul despre relația ei.

”Am ieșit dintr-o relație toxică, atât din partea partenerului, cât și a mea. Acum am aflat că am manipulat. M-am curățat de tot ce a fost negativ în viața mea. Nu știam că atât de multe lucruri am de vindecat. Sunt lucuri acumulate în atâția ani. Nu am conștientizat (...) Acum sunt cu totul alta, știu ce vreau să fac cu viața mea”, a povestit femeia într-un discurs la finalului cursului.

”Victima lui Ciomu” a primit despăgubiri de 500.000 de euro, iar penisul i-a fost refăcut

În 2004, I.J. se afla pe masa de operație pentru că avea probleme cu un testicul, numai că doctorul chirug Naum Ciomu, într-un moment de ”rătăcire”, așa cum a descries apoi starea, i-a secționat organul genital. Tragedia bărbatului rămas fără penis a îngrozit întreaga țară. Un an mai târziu, chirurgul Ioan Lascăr avea să-i refacă penisul și, deși au existat multe voci care susțineau că organul nu este funcțional, renumitul chirurg Lascăr a precizat că “pacientul are viață sexuală și sensibilitate erogenă”.