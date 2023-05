După 18 ani de la despărțire, Dinu Maxer a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu a mai păstrat legătura cu Nicoleta Luciu! Ce a putut să spună despre fosta iubită: „Era aiurea”

In articol:

Timp de 8 ani, Nicoleta Luciu și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar la momentul respectiv, toți românii îi îndrăgeau, vestea despărțirii picând ca un trăsnet peste fanii cuplului. Ei bine, însă, după separare, atât Dinu, cât și Nicoleta și-au găsit fericirea în brațele altor parteneri, artistul căsătorindu-se cu Deea Maxer, iar Nicoleta Luciu cu Zsolt Csergo.

Cert este că, după ce și-au spus ”Adio”, Dinu și Nicoleta Luciu nu au mai păstrat deloc legătura, iar ruptura a fost una definitivă, artistul dezvăluind abia recent de nu a mai vorbit sub nicio formă cu cea care i-a fost parteneră timp de 8 ani.

“Nu, nu am mai vorbit deloc. Nu a mai fost cazul, nu a mai fost nevoie, nu am mai avut subiecte comune. Ea s-a căsătorit, cum era să mai vorbesc eu cu ea? Era aiurea. Nici măcar la televiziuni nu ne-am mai intersectat. Chiar deloc. Iată, 18 ani în care nu ne-am mai văzut deloc. Exact, da. (n.r. s-a terminat totul când s-au despărțit)”, a declarat Dinu Maxer, pentru Ego.ro.

A fost sau nu gelozia motivul despărțirii dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu

Mult timp s-a vorbit despre despărțirea dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu, iar gurile rele spuneau atunci că separarea s-a produs tocmai din cauza geloziei din cuplu, care venea mai mult din partea artistului.

Totuși, abia recent, cântărețul a ținut să lămurească zvonurile de la momentul respectiv și susține că din partea lui nu a existat deloc gelozie, ba mai mult, acesta era chiar principalul susținător al fostei iubite, sprijinind-o la momentul acela în tot ce își propunea.

„ Mulți ar zice că din cauză că am acceptat să pozeze în Playboy (n.r. – s-au despărțit). Cred că e momentul să-i dau o replică lui Boerescu, care a scris în cartea lui și a avut ceva cu mine. Când a avut Nicoleta prima ședință foto (n.r. – în Playboy), odată ce eu mi-am dat acceptul la ședința foto, am vrut să iasă ceva mișto. Mi-a zis (Boerescu): „Nu, tu nu vii”. Nicoleta a fost extrem de stresată, prima ședință a fost varză. Aveau politica lor. Ce m-a deranjat este că Silviu Boerescu a spus că am fost atât de gelos, încât nu am lăsat-o. Exact invers. Eu mi-am dat acceptul, am vrut să iasă un editorial senzațional, eu nu m-am putut uita la editorialul ăla, eu știind cum e Nicolet a și cum a apărut. Efectiv nu mi-a plăcut. Îi făceam eu poze mai bune, în casă. Nu mi-a plăcut deloc… din cauză că a fost timorată ea…Plus că a fost o ședință foto „cu perdea”, nu s-a arătat tot. Am fost acuzat pe nedrept de el și chiar mă deranjează lucrul, a furnizat niște date false, dar nu am apărut în presă pentru că eram căsătorit cu Deea și nu mi-am permis să vorbesc de cealaltă relație. ” a declarat Dinu Maxer, la emisiunea Cristinei Șișcanu.

