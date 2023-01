După 40 de ani de muncă, Maria Dragomiroiu primește o pensie extrem de mică: „Un artist nu trăiește din asta”

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai cunoscute și iubite interprete de muzică populară de la noi din țară. Artista a bucurat generații întregi cu melodiile sale, iar după 4 decenii de muncă, aceasta a ieșit la pensie.

Maria Dragomiroiu primește o pensie foarte mică

Deși a muncit mult și s-a chinuit să construiască o carieră de succes, dar și să își asigure o bătrânețe decentă, pensia artistei este foarte mică susținând că un artist nu poate trăi cu atât.

După 40 de ani de activitate, îndrăgita artistă primește din partea statului o pensie extrem de mică, declarând că nu se poate întreține din aceasta.

Cântăreața a muncit extrem de mult de-a lungul timpului și a reușit să își construiască o carieră de succes, fiind cunoscută în toată România și nu numai. Maria Dragomiroiu a muncit foarte mult pentru a-și asigura o bătrânețe decentă, fără lipsuri, însă după 40 de ani de activitate, artista primește din partea statului român o pensie extrem de mică.

În cadrul unui interviu mai vechi, interpreta de muzică populară declara că primește o pensie de 1.200

de lei, însă nu era destul pentru a se putea întreține.

„ Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în urmă cu mai mult timp.

Între timp, pensia vedetei s-a mai mărit, însă tot era puțin pentru un artist. Cântăreața este supărată pentru că după 40 de ani în care a bucurat inimile oamenilor, statul român îi oferă o pensie mică din care nu se poate întreține.

„ De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook. Îi rog frumos să nu mă mai înjure că am trecut și eu de două mii de lei. Și cu indemnizația am făcut vreo 2.700 de lei. Dar un artist nu trăiește din asta. Eu și acum plătesc impozite și poate mulți dintre dumneavoastră primiți pensie.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, într-o emisiune TV.

Maria Dragomiroiu, despre cum se menține în formă

Deși are vârsta de 67 de ani, Maria Dragomiroiu se bucură de un corp sănătos, iar într-un interviu recent, artista a dezvăluit cum se menține în formă.

Artista nu doarme multe ore pe noapte, iar ziua depune multă muncă fizică. Mai mult decât atât, vedeta urmează și o rutină de seară de la care nu se abate niciodată.

” Eu mă culc numai pe la 2-3 noaptea și dimineața, rar mă trezesc după 9.00, de obicei atunci mă trezesc, pentru că începe altă zi, cu alte probleme, care trebuie rezolvate, tocmai din acest motiv este și acest stres, care obosește omul. Eu nu sunt scutită de el. Am de toate și, de multe ori, mai multe greutăți, fericirea și bucuria trec repede, dar te încarcă.

Eu nu fac nimic special pentru a mă menține, nu merg să mă întrețin nicăieri, muncesc foarte mult fizic, prin curte totul e făcut de mine, pentru că asta este și o terapie. Eu doar nu tund iarba, pentru că nu am timp, în rest fac tot, aranjez toate floricelele, vorbesc cu ele.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, într-o emisiune TV.

