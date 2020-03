Andreea Bălan a făcut anunțul despărțirii de George Burcea și se pare că în familia ei va mai fi un alt divorț în afară de al ei.

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea a stârnit multe semne de întrebare în rândul membrilor familiei, dar și a fanilor cuplului. Decizia Andreei Bălan a inspirat-o și pe soacra ei, care a hotărât să se despartă în mod oficial de tatăl lui George Burcea. Deja se știa despre părinții actorulu că sunt despărțiți de mai mulți ani, dar aceștia nu au un act legal care să dovedeasă asta. Astfel, Nelu Burcea a recunoscut că femeia alături de care are patru copii a depus actele de divorț.

Citeste si: Nicolae Guţă nu mai ştie pe unde să se ascundă de coronavirus! A zburat în Spania, apoi s-a dus în Germania!

Citeste si: George Burcea, gest surprinzător după ce Andreea Bălan a confirmat despărțirea

”Când am vrut eu, n-a fost de găsit, iar acum a înaintat ea actele de divorț. În urmă cu mulți ani, când am băgat eu actele, instanța n-a găsit-o pe mama lui George, iar divorțul nu s-a pronunțat. Acum ea a băgat actele, iar procesul de divorț se află pe rolul Judecătoriei Buftea”, a declarat Nelu Burcea pentru Cancan.

Nelu Burcea, adevărul despre crima de care a fost acuzat

George Burcea a spus despre tatăl lui că a fost un om violent și criminal. Astfel, după ce actorul făcut aceste acuzații la adresa tatălui, Nelu Burcea a explicat cum s-a întâmplat de fapt, totul.

Cea mai mare lovitură avea patru centimetri, așa cum arată și în raport. Ea s-a speriat și a făcut infarct. Aceasta a fost cauza decesului. Am regretat și regret și acum. Imediat ce am conștientizat, m-am dus și m-am predat. Am fost condamnat la 10 ani de pușcărie. Dacă intram pe actele pe care ea m-a pus să le semnez făceam 25 de ani”, a declarat Nelu Burcea