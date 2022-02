După ani de zile de la scandal, Șerban Huidu l-a sunat pe Găinușă! Cum a reacționat acesta: „Nu mai ține de mine”

In articol:

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au fost unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri de pe micul ecran.

Emisiunea pe care cei doi o prezentau făceau mari furori în România, iar relația lor nu era una bună doar pe TV, ci și în privat. cu toate acestea, cei doi au încetat să-și mai vorbească în urmă cu mai mulți ani, mai exact în 2014, atunci când a fost difuzată și ultima ediție cu ei doi la același pupitru. Huidu a dezvăluit recent că a încercat să ia legătura cu Găinușă. Iată ce s-a întâmplat după ce l-a saunat de mai multe ori!

Mihai Găninușă și Șerban Huidu, scandal de proporții!

În 2014, cei doi au avut un conflict care l-a determinat pe Gănușă să facă un pas în spate și să se retragă de la emisiunea pe care o prezenta alături de Șerban Huidu. Acesta a renunțat la televiziune, după 14 ani de activitate.

„Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Șerban nu era capabil', spunea atunci Găinușă.

Șerban Huidu a încercat să-l sune pe Găinușă. Ce s-a întâmplat

Atunci când emisiunea a aniversat două decenii de când este difuzată pe micul ecran, Șerban Huidu l-a sunat pe Găinușă, căci își dorea ca în ediția

specială să apară și el. Acesta nu a mai răspuns niciodată la felefon, nici până în ziua de astăzi.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori.

Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!', a declarat Șerban Huidu, pentru Impact.

Ce spune Găinușă despre fostul său coleg de emisiune

La finalul anului trecut, Mihai Găinușă a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV i-a cerut acestuia să-i facă o caracterizare fostului său coleg de emisie, iar declarația sa a luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta a dat de înțelesc că nu mai vrea să aibă de a face cu Huidu.

„Este arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului', a spus Mihai Găinușă în emisiunea lui Cătălin Măruță.