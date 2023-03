După ce a criticat-o pe Marcela Fota, Daniela Ploia face praf alte două artiste de muzică populară: "Non-talente". Cine sunt interpretele despre care spune că nu au ce căuta pe scenă

In articol:

Daniela Ploia face praf două artiste din industria muzicală. Vedeta, fără pic de reținere, spune totul pe față și le desființează pe două dintre colegele sale de breaslă.

Daniela Ploia, tranșantă când vine vorba de industria în care activează

Cântăreața spune despre ele că nu au ce căuta în industrie, fiind „netalentate” și totuși sunt cunoscute de publicul larg.

Daniela Ploia se descrie ca fiind o persoană sinceră care spune totul în față. Vedeta nu se ascunde și critică acolo unde este cazul. După ce i-a transmis un mesaj tranșant Marcelei Fota, artista desființează alte două colege de breaslă.

În cadrul unui interviu, Daniela Ploia a fost nevoită să răspundă la câteva întrebări extrem de incomode, iar sinceritatea ei a creat deranj printre câteva nume mari din România. Vedeta susține că Bianca Rus și Lorena nu au ce căuta în industria muzicală, întrucât nu au talent și nu se pot considera artiste de muzică populară.

” Din păcate, eu sunt o persoană care filtrează foarte bine folclorul și îmi dau seama cine are și cine nu are talent. Din ce văd în spațiul public, pentru că sunt și non-talente necunoscute, non-talente cunoscute sau foarte cunoscute. De exemplu, am auzit că ea cântș populară, Bianca Rus. N-are ce să caute!

Lorena, n-are ce s ă caute! Nu poți sa spui ca e folclor… na tigaia, ia tigaia. Ele se consider ă artiste de muzic ă popular ă, etno-petrecere e altceva decât folclor. Sunt multe, eu chiar sunt tranșantă dar acum nu-mi vin î n minte non-talentele astea din folclor, care sunt cunoscute, totuși ”, a mărturisit Daniela Ploia, pentru starpopular.ro.

Daniela Ploia, părere sinceră despre George Simion: „Nu-mi place că este mahalagiu”

Întrebată ce părere are despre George Simion, vedeta nu a stat pe gânduri și a spus despre el că este o persoană falsă și un tip periculos. Din primele lui apariții televizate, artista își făcuse o părere bună, însă ulterior și-a format o cu totul altă părere.

Mai mult decât atât, Daniela Ploia a fost deranjată în momentul în care a primit invitație la nunta politicianului, întrucât cei doi nu se cunosc personal, iar vedeta a considerat asta un gest deplasat.

” Îl cunosc de la televizor, nu judec, am pus o etichetă după aparițiile televizate. La început era un băiat de la țară, din popor, de unde vine el, din Teleorman, cu intenții foarte bune și arăta ca și cum e foarte credincios. Apoi, pe parcursul aparițiilor lui, mi-am dat seama că după masca asta de credincios era un mare șmecheraș. În viziunea mea rămâne un smecher, un oltenaș șmecheraș. Nu-mi place că este mahalagiu, nu așa se face politică, fără circotecă.

Plus c ă faza cu nunta, m-a deranjat foarte tare, m ă invi ț i f ără s ă m ă cuno ș ti… Am î n ț eles ulterior c ă ș i-a pus un grup s ă fac ă invita ț iile astea, dar ș i-a ales pe cine invit ă: doctori, c â ntare ț i, actori… Mi s-a p ă rut foarte deplasat ă nunta asta ca o poman ă. Are mult ă falsitate b ă iatul asta, e ș mechera ș ș i mi se pare că e un tip periculos. Nu ș tii ce ascunde, ce caracter are ș i ce e î n stare s ă fac ă. Nu mi se pare de î ncredere ca pre ș edinte, Doamne fere ș te, î n niciun caz. Bine, nici actualul nu exist ă dar nici ă sta care e prea vocal”, a mai spus Daniela Ploia.

Daniela Ploia [Sursa foto: Instagram]