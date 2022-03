După ce a dispărut din mediul online, Oana Roman a anunțat că a fost infectată cu COVID. Care este starea de sănătate a vedetei: „Nu am scăpat”

In articol:

Oana Roman se numără printre cele mai apreciate persoane publice din showbiz-ul românesc, iar aceasta a strâns o comunitate generoasă de fani în mediul online, cărora le împărtășește mereu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, ținundu-i mereu la curent.

Cu toate acestea, în ultimele zile, vedeta nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare, motiv pentru care internauții s-au întrebat ce s-a întâmplat cu Oana Roman, așa că recent, partenera de viață a lui Marius Elisei a făcut anunțul.

Astfel, în urmă cu aproape o săptămână, vedeta și-a anunțat fanii că nu se simte prea bine, făcând astfel și un test pentru depistarea noului coronavirus, care a ieșit negativ, însă a doua zi a făcut din nou un test care, din nefericire, a ieșit pozitiv. Așadar, recent, Oana Roman a făcut mai multe declarații pe pagina personală de Instagram, acolo unde le-a oferit fanilor mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

Oana Roman a avut o formă ușoară de COVID

Cu câteva zile în urmă, Oana Roman le-a mărturisit fanilor că starea sa de sănătate nu este tocmai bună. La momentul respectiv, vedeta a fost să facă mai multe cumpărături pentru refugiații ucraineni, iar după acestea a explicat că s-a simțit foarte rău, așa că a mers acasă, confruntându-se cu mari dureri de cap.

Atunci, Oana Roman a făcut un test rapid, însă a ieșit negativ, explicând că a doua zi urma să facă un test PCR pentru a se asigura că nu este vorba despre noul coronavirus.

"Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu stiu ce fac, am o stare foarte nasoală generală.(...) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem.", a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram.

Astfel, încă de atunci, vedeta nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare, așa cum și-a obișnuit fanii, motiv pentru care aceștia s-au întrebat ce se întâmplă cu Oana Roman, iar recent, partenera de viață a lui Marius Elisei a explicat că este în carantină, asta pentru că testul PCR a ieșit pozitiv, a doua zi după ce a anunțat pe internet că nu se simte bine.

Așadar, din acest motiv, Oana Roman a decis să ia o pauză de la rețelele de socializare, pentru a se liniști. De asemenea, forma de COVID pe care a avut-o nu a fost una tocmai gravă, iar astăzi a făcut din nou un test pentru depistarea virusului, acesta fiind negativ.

"Miercurea trecută v-am spus că deodată m-am simțit rău și de atunci nu am mai apărut pe story. Vineri dimineață a ieșit testul pozitiv dar eu deja mă izolasem acasă încă de miercuri. Am luat tratament încă din prima zi și am avut o formă relativ ușoară. Azi testul a ieșit negativ și au trecut 5 zile de carantină, iar mâine sunt 7 de când stau cuminte acasă. Am reușit să fentez boala 2 ani dar până la urmă nu am scăpat. Noroc că a trecut ușor și cu simptome foarte ușoare.", a scris Oana Roman pe pagina ei de Instagram.

Vedeta s-a decis să se mute din România

Cu câteva săptămâni în urmă, Oana Roman le-a făcut o mărturisire fanilor ei din mediul online, spunându-le că vrea să renunțe la România pentru a se stabili înttr-un sat mic dintr-o altă țară, acolo unde să știe că este bine sufletește, alături de familia sa.

Așadar, vedeta susține că s-a adunat prea multă răutate și vrea să scape de aceasta, iar până la finalul acestui an speră că va reuși să-și organizeze mutarea în străinătate.

„Practic, singurul pe care mi-l doresc este să reușesc anul ăsta să-mi pregătesc plecarea, să am puterea necesară să mă ocup de tot ce trebuie, astfel încât să mă organizez să pot pleca din țară și să mă duc într-un loc mic, mic, mic, să locuiesc într-o comună, într-un sat mic, mic și atât, sincer, și să pot să renunț la toată nebunia asta care începe să mă apese foarte tare.”, a declarat Oana Roman în mediul online.