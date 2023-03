După ce a făcut un avort pe scenă, Mariana Ionescu Căpitănescu vine cu dezvăluiri emoționante de la nașterea fetei sale: "Durerile au început când eram în mijlocul concertului" | EXCLUSIV

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu se bucură de o carieră impresionantă, iar dacă mulți cred că succesul vine gratis se înșală amarnic. Este nevoie de multă muncă, de mult efort și mai ales de multă putere ca să reușești în viață, iar Mariana Ionescu Căpitănescu este unul dintre exemple.

Viața artistei a fost plină de încercări, iar un moment extrem de greu s-a petrecut chiar în timp ce se afla pe scenă. Artista a pierdut o sarcină la Cerbul de Aur, însă Dumnezeu i-a ajutat să aibă doi copii minunați. Tot pe scenă a început și nașterea fiicei sale Tara, iar vedeta este de părere că emoțiile au fost cauza evenimentelor.

Mariana Ionescu Căpitănescu, avort în timpul unui concert

Mariana Ionescu Căpitănesc a avut parte de o experiență tragică în 2004, atunci când se afla la Cerbul de Aur la Brașov. Din pricina emoțiilor și a efortului, cumulate cu mult stres, artista a pierdut o sarcină chiar în timp ce se afla pe scenă.

Cântăreață a mărturisit că acesta a fost unul dintre cele mai grele momente pe care a fost nevoită să le depășească. De la Brașov a plecat rapid spre zona în care locuiește, în timpul spectacolului i s-a făcut rău, iar a doua zi a aflat că a pierdut sarcina.

"În 2004 s-a întâmplat acest lucru și a fost cauzat de faptul că am stat foarte mult pe scenă. Eram la Cerbul de Aur la Brașov și stând pe scenă nu m-am simțit bine. De acolo am plecat spre zona în care locuiesc și într-adevăr a doua zi am pierdut sarcina. A fost cauzată, așa am zis eu, de faptul că am avut parte de mult stres, am stat mult pe scenă, dar și probabil pentru că era o sarcină care oricum ar fi făcut probleme dacă s-a întâmplat să fie așa.

Pentru mine a fost foarte dureros atunci. Mi s-a întâmplat de două ori, așa cred că se întâmplă când este efortul cumulat cu emoții", a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook]

Cum a venit pe lume fiica Marianei Ionescu Căpitănescu

Dacă Dumnezeu i-a luat artistei în timp ce se afla pe scenă, a avut grijă să îi și dea. Așa s-a întâmplat că Mariana Ionescu Căpitănescu a născut cel de-al doilea copil perfect sănătos, imediat după un concert.

"Atunci când am născut-o pe Tara, durerile au început încă de când eram pe scenă", a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Cântăreața se afla la Petroșani, în timpul unui concert atunci când au început durerile. A plecat de la spectacol direct la spital, iar ulterior a ajuns cu greu la Craiova, unde a și născut.

"Când am născut fetița, durerile au început încă de pe scenă. Înainte cu câteva ore am fost pe scenă. M-au luat foarte tare durerile, eram la un concert la Petroșani și a venit salvarea.

Eram în recital practic când a început și de acolo am mers cu ambulanța la Craiova, m-am oprit și la spital la Filiași, dar într-adevăr acolo s-a declanșat nașterea, la Petroșani fiind în recital în timpul concertului", a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

