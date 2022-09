După ce a fost prădat de hoți, Bassam își mărește afacerea: "Clientele se supără când le pun să-și facă unghiile la bucătărie, pentru că nu mai am loc" | EXCLUSIV

In articol:

Bassam este unul dintre cei mai iubiți hairstyliști de vedete. În urmă cu câțiva ani, Bassam venea în România după o copilărie și o adolescență chinuitoare, petrecută mai mult la muncă decât la școală, trăind într-o umilință, suferință și sărăcie lucie.

Bassam își extinde afacerea

Acum, Bassam Dabbas se poate considera un om împlinit, având un salon de înfrumusețare unde zilnic îi trec pragul cele mai mari celebrități, precum Anamaria Prodan, Loredana Chivu, Karmen Simionescu, Andreea Marin, etc..

Suntem primii care am aflat. Bassam, regele coafurii, își va deschide un nou salon. Deși în urmă cu puțin timp a fost prădat de hoți, hairstylist-ul nu s-a lăsat descurajat, ba din contră le-a arătat tuturor că nimic nu îl doboară. Este pe cale să își extindă afacerea și să arate ce înseamnă să fii regele coafurii.

"Sunt bombă și deja am explodat în București. Îmi doresc și pregătesc și strâng, vreau să deschid un salon mai mare, pentru că nu facem față. Suntem 30 de persoane, iar clienții se supără când îi pun să se coafeze, să își facă unghiile la bucătărie sau în alte locuri, pentru că eu coafez peste tot. Nu e ok să fac asta, dar chiar nu am loc și îmi doresc din suflet să îmi măresc salonul. Vreau să îl fac mai mare.", ne-a declarat Bassam.

Bassam îți spune ce se poartă sezonul acesta

Fiindcă se vede clar că știe ce înseamnă moda, Bassam le-a transmis tuturor fetelor, ce se poartă sezonul acesta, începând de la păr, până la îmbrăcăminte.

"Ca sfat, le-aș spune să fie curajoase, să poarte ce le stă lor bine, ce vor ele. Nu trebuie să gândim că dacă Bassam s-a îmbrăcat într-un sacou verde oversize, trebuie și noi. Nu, nu trebuie să copiem. Fiecare are stilul lui aparte și trebuie să îl obții. Toată lumea îmi spune mie că nu e ok, că mă îmbrac extra. Nu, ăsta îmi e stilul. În momentul în care zici Bassam, zici colosal, vezi cum se îmbracă. Așa trebuie să fie orice om. Moda și stilul se poartă cum vrei tu. Tu dai valoare la ținută. Poți să ai o ținută de 2 lei, dar dacă știi să le porți și să le apreciezi, are valoare și îți stă ție bine. Eu sunt genul care nu își aruncă niciodată hainele. Am niște ținute de acum 10 ani și le port și lumea zice wow. Sunt anumite magazine normale, care sunt și ieftine. Trebuie doar să știi să porți.", a spus Bassam, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

