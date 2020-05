Supranumit ”Moartea din Carpați”, Cătălin Moroșanu s-a adresat justiției pentru a scăpa de o amendă rutieră primită toamna trecută. Celebrul luptător, care s-a remarcat recent strângând bani pentru Sergiu, un tânăr care avea nevoie de ajutor pentru familia lui, nu traverseză o perioadă prea bună din punct de vedere financiar, așa cum chiar el a recunoscut.

"Am pierdut foarte multi bani. Am pierdut doua contracte, unul cu Primaria Galati, unul cu Primaria Cluj. Trebuia sa vina luptatori din Olanda, era un eveniment de K1. Cam in jur de 100.000 de euro am pierdut si nici sponsorii mei nu mai pot plati pentru urmatorul eveniment. Ajungem sa nu mai facem evenimente din astea mari si ne ducem la vale. Trebuie sa ne ajute si Guvernul cu ceva. Sa vedem ce masuri s-au luat pentru sportivi. Daca sportivii stau prea mult in izolare isi pierd din abilitati. Nu ai voie la sala, trebuie sa te antrenezi. Eu acum am facut burta, na, sunt promotor. Sportivii trebuie mereu sa se tina in forma", a declarat Cătălin Moroșanu laTeo Show, acum o lună.

În acest context nefavorabil se înscrie și procesul deschis vara trecută de Cătălin Inspectoratului Județean de Poliție Galați - Serviciul Rutier. După ce Tribunalul Iași și-a declinat competența, speța în care sportivul solicită anularea unei amenzi rutiere a fost strămutat la Judecătoria Tecuci, următorul termen fiind fixat de judecători pentru 2 iulie.