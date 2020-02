Oana Roman este implicata intr-un proces, având calitatea de pârât într-un dosar înregistrat pe 25 noiembrie 2019 la Judecătoria Sectorului 2 București. Tot pârât este sora sa, Catinca Zilahy, în timp ce reclamant este Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), obiectul dosarului fiind “anularea unui act notarial – testament”. Primul termen al procesului a fost fixat pe 19 februarie 2020, adică peste câteva zile. (vezi motivul pentru care Oana Roman a rupt legătura cu tatăl şi cu sora ei)

Citeste si: Marius Elisei, sotul Oanei Roman a spus cum e de fapt cu impacarea. Ce planuiesc cei doi

Citeste si: Oana Roman, despre cel mai greu moment din viața sa: „Depresie profundă, singurătate, frică”

Fără îndoială, este un dosar disjuns din procesul care a durat ani de zile, dintre mama Oanei, Mioara Roman, şi RA-APPS, regia de stat reclamând faptul că Mioara Roman a locuit ani de zile într-o vilă care îi aparţinea, fără să plătească chirie. În 2016, instanta a hotarat ca fosta sotie a lui Petre Roman trebuie sa plateasca 92.686,78 euro pentru perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2015 si 168.338 lei, reprezentand dobânzi pentru aceeasi perioada.

Oana Roman, in proces cu statul! RA-APPS cere anularea unui testament

Interesant este faptul ca, in 2009, cand RA-APPS a dat in judecata familia Roman, regia solicita doar 33.648 euro si penalitati de 6.000 de euro, insa tergiversarea proceselor a dus la acumularea unei datorii uriase care a ramas in seama Mioarei Roman si a fiicei sale, Catinca, dupa ce fostul premier, Petre Roman, a divortat de sotie si s-a mutat din vila respectiva. Datoria totala a femeii a ajuns in acest moment la exact 500.000 de euro.