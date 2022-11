După ce și-a obligat soțul să recurgă la o intervenție estetică, acum și ea a ajuns pe mâna specialiștilor. La ce schimbare a apelat Deea Maxer: ”Nimic exagerat”

In articol:

Deea și Dinu Maxer formează un cuplu de ani buni, susținându-se atât la rău, cât și la bine. Cei doi sunt o echipă, acasă, pe scenă, dar se pare că și în cabinetul medicului estetician.

Dacă în urmă cu puțin timp, cu ocazia aniversării artistului, Deea Maxer i-a făcut un cadou special, l-a trimis la medicul estetician pentru a-i corecta pielea din jurul ochilor, acum și ea a urmat același drum.

Deea Maxer a apelat la o intervenție estică

Dornică să fie o familie mereu tânără și frumoasă, mai ales că între ei este o diferență de vârstă relevantă, artista a spus că soțul ei va mai urma și alte proceduri de înfrumusețare. Doar că până atunci a ales să se răsfețe și pe ea.

Astfel, s-a lăsat pe mâna aceluiași medic specialist în estetică și a apelat la o procedură de mărire a buzelor.

Deși credea că totul se va rezolva de la prima ședință, ei bine, nu a fost așa. Și asta pentru că specialistul a refuzat să îi injecteze buzele până ce nu va rezolva o mai veche problemă a acestora.

Așadar, după o lună de proceduri pentru a-și reface buzele, acum Deea Maxer le-a dat volum acestora și se declară mai mult decât încântată de rezultat.

Ea laudă profesionalismul medicului care s-a ocupat de intervenție și spune că, deși este recentă procedura, deci încă nevindecată, rezultatul i se pare fabulos.

Vedeta recunoaște că nu și-a dorit nimic exagerat, doar să fie posesoarea unor buze mai pline, ceea ce s-a și întâmplat acum, diferența fiind minimă, discretă și de bun gust.

''Atunci când încrederea se câștigă prin onestitate și transparență totală se leagă o relație strânsă medic-pacient! Am venit pentru augumentare buze, iar specialistul în Chirurgie Estetică Facială m-a refuzat! Mi-a spus “Tu ai un acid vechi acolo, injectat de mult și migrat în locuri nedorite! Nu îți fac buzele acum dacă nu corectăm prin topirea vechiului acid pentru a avea un fond curat și vindecat!''. Incredibil de corect! Are niște principii pe care nu le încalcă și care au pus până la urmă bazele clinicii personale! Este adeptul frumuseții naturale puse în evidență prin noile proceduri în estetică facială! Nimic exagerat, totul bine și discret proporționat! Asta e artă! Am zis: ''Am nimerit bine, sunt norocoasă”. Am ascultat sfatul medicului, am făcut topirea și după o lună (timp de vindecare), ieri am avut prima injectare pentru mărirea buzelor. Discret, finuț pentru a avea în sfârșit buzele mai pline așa cum mi le-am dorit”, a scris Deea Maxer pe rețelele de socializare.

După ce și-a obligat soțul să recurgă la o intervenție estetică, acum și ea a ajuns pe mâna specialiștilor [Sursa foto: Instagram]