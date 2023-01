După concertul în sala de cinema și turneul în Europa, acum pleacă în America! Cât de bine au câștigat Bogdan de la Ploiești și formația lui în această perioadă? "Dumnezeu are grijă ca munca fiecărui artist să fie răsplătită" | EXCLUSIV

In articol:

Cu toții îi iubiți și plătiți bilete la concertele lor. Este vorba despre Bogdan de la Ploiești și trupa lui de instrumentiști care știu ce înseamnă un show adevărat. Alex Costache, pianistul formației, a stat de vorbă cu WOWbiz și a povestit detalii picante din culisele uneia dintre cele mai tari trupe de artiști din țară.

Bogdan de la Ploiești și formația lui, primii artiști care au avut concert la cinema

Bogdan de la Ploiești face ce face și iese din tipar. Este primul artist care a cântat vreodată într-o sală de cinema, cu o formație întreagă. Alex Costache, pianistul trupei, a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a vorbit despre succesul lor nebun.

"Da, pentru prima oară am cântat într-o sală de cinema și am fost foarte încântați! Avem un public imens de oameni care ne iubesc și ne apreciază munca și efortul pe care îl depunem pe scenă!", a declarat Alex Costache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât a câștigat Bogdan de la Ploiești și formația lui de Revelion?

De Revelion, Bogdan de la Ploiești și formația au avut un program tare încărcat. Concerte peste concerte, dar și onorariul a fost pe măsură. Mii de oameni au venit să îl asculte pe artist și s-au distrat pe cinste pe muzica lui.

"De revelion am cântat în Maramureș, au fost peste 1000 de persoane! Pe lângă faptul că ne-am distrat și am petrecut, am încântat și oamenii cu muzica noastră. Nu este vorba de cât câștigam, ne axăm pe ceea ce ne place să facem, muncim foarte mult și consider că Dumnezeu are grijă, ca munca fiecărui artist să fie răsplătită.", a mărturisit Alex Costache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bogdan de la Ploiești și formația lui pleacă în America

Cum am mai spus, Bogdan de la Ploiești iese din tipar și este omul surprizelor. Mai nou, pleacă în America, într-un turneu muzical. Am aflat și data, dar și activitatea pe care o va avea în State. Așa da, artist!

"Da, o parte din formația noastră pe data de 1 Februarie vom pleca în America, unde vom cânta la mai multe concerte și evenimente.", a precizat Alex Costache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce face trupa lui Bogdan de la Ploiești înainte de concerte?

Se spune că fiecare artist/trupă, are câte un ritual înainte de a urca pe scenă în fața publicului, fie pentru a scăpa de emoții, fie pentru a se asigura că iese un spectacol de neuitat. Astfel, am aflat că și Bogdan de la Ploiești împreună cu instrumentiștii din trupa sa, face acest lucru de fiecare dată înainte de a apărea în fața publicului și a demonstra că merită banii plătiți pe bilet.

"Înainte de fiecare concert ne pregătim atât psihic cât și emoțional să cântăm și să încântăm un public atât de mare pe care ni l-am creat de a lungul anilor! Muzica este una dintre cele mai importante surse ale manifestării emoțiilor sub formă de artă!", a spus Alex Costache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

