După Cristina Șișcanu, toată familia a fost infectată cu COVID! Părinții vedetei au început să se simtă rău: "Sper să trecem cu bine"

După o scurtă vacanță la munte, Cristina Șișcanu s-a ales cu probleme de sănătate, căci a fost infectată cu COVID-19. Recent, pe rețelele de socializare, vedeta a dezvăluit că și Mădălin Ionescu și fiica lor au început să aibă simptome specifice, motiv pentru care au fost testați.

Cristina Șișcanu, detalii despre starea de sănătate a întregii familii

Cristina Șișcanu a vorbit în urmă cu puțin timp pe Instagram despre cum face față coronavirusului. Vedeta a dezvăluit că se află în izolare la domiciliu, împreună cu soțul și fiica ei. Ea a mărturisit că au început deja să ia tratament și momentan toată lumea este bine. Se pare că nu doar cei trei aufost infectați cu COVID-19. Soția lui Mădălin Ionescu a declarat că și părinții ei prezintă simptome specifice bolii: "Suntem carantinați. Și Petra a avut simptome minore, mă rog. Cred că a făcut și temperatură în somn, la un moment dat și un pic i-a curs nasul. Suntem sub tratament.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Mădălin a început să aibă simptome de aseară. A făcut testul PCR, astăzi așteptăm rezultatul, probabil va ieși pozitiv. Părinții mei, de asemenea, au simptome. Sper să trecem cu bine, eu nu mai am nimic. Am avut doar temperatură într-o zi și dureri de oase, de mușchi, însă imediat ce am început să administrez tratamentul simptomele au dispărut. Sper ca peste o săptămână să scăpam. Doamne ajută!", a transmis Cristina Șișcanu, pe contul ei personal.

Cristina Șișcanu și familia [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu și-a retras fetița de la grădiniță, de frica virusului

În luna octombrie a anului trecut Cristina Șișcanu le dezvăluia celor de acasă că ea și soțul ei au luat decizia de a-și retrage fiica de la grădiniță, pentru a o

proteja de o posibilă infectare. Vedeta spunea la acea vreme că mulți dintre colegii de clasă ai Petrei au luat virusului, apoi l-au transmis mai departe, în comunitate:

Recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID, evident, iar în felul acesta am ferit-o. Mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală.", declarat Cristina Șișcanu în luna octombrie, pe Instagram.

