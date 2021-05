După Dani Mocanu, un alt manelist celebru s-a pocăit! ”Lumea muzicii e plină de păcate, spurcăciuni și de curvii”!... Dezvăluiri exclusive

In articol:

Din ce în ce mai mulți manelisti se pocăiesc și încearcă să se îndrepte după o viață plină de vicii și de tentații.

Tatăl lui și-a revenit din comă în ziua în care urma să fie deconectat de la aparate

Este și cazul lui Nicolae Preotu, cunoscut în lumea manelelor sub pseudonimul de Nicky Yaya.

Nicky este un personaj celebru în lumea manelelor, din studioul său ieșind zeci și chiar sute de piese care au devenit hituri. Preotu este atât productor muzical cât și interpret, el activând, de-a lungul timpului în trupe precum Bombastic sau Elgi.

Recent, Nicky Yaya a anunțat că renunță la întreaga lui carieră și se pocăiește. El a dezvăluit că unul din motivele principale pentru care a ajuns în acest punct este un miracol care i-a salvat tatăl de la moarte și l-a trezit din comă cerebrală.

Nicky Yaya, la biserică

”Acest necaz a fost când tatăl meu a intrat în comă. S-a dus la spital pentru niște analize, s-a înecat cu mâncare, a dat capul pe spate să scape de mâncarea pe care o avea în gât și în momentul acela s-a dezechilibrat, a dat cu capul de gresie și a intrat în comă cerebrală pe loc.

Bineînțeles că am fost acolo cu familia mea, cu prietenii, cu colegii de la studio, ei au fost alături de mine toată perioada asta și ei pot să confirme că ce s-a întâmplat a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Prietenii mei nu sunt pocăiți, sunt ortodocși. Eu sunt penticostal pentru că de mic copil m-am botezat în această credință și eu cred că am făcut bine ce am făcut.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Război total în lumea manelelor din cauza unei femei! Dani Mocanu și-a luat umilință de la un cântăreț care a făcut istorie în trupa Boombastic

... Cu greu mi-a spus cineva că tatăl meu este în comă cerebrală și că de aici nu va scăpa cu bine, pentru că nu scapă nimeni din comă cerebrală. Medicii mi-au spus că tatăl meu va fi deconectat de la aparate peste trei zile și să ne pregătim de înmormântare.

Nicky Yaya a cântat și cu Adrian Minune

Familia mea era distrusă psihic, dar eu mi-am adus aminte de Domnul Dumnezeu. Am început să plâng, să mă rog și să-i cer iertare.(...)

Pe 23 se împlineau două zile de când îl țineau pe aparate pe tatăl meu, urmând ca pe 24 să-l deconecteze. Era ziua lui de naștere și ziua băiatului meu și ar fi fost o zi sumbră din viața mea. Eu am crezut în Domnul Dumnezeul meu. Frații mei de la Brăila și cei de la București, de la Biserica Betel s-au rugat pentru mine. Au ținut o zi de post și o noapte de rugăciune pentru tatăl meu. La ora 3 dimineața, fratele Alin m-a sunat și mi-a spus că este înredințat de la Duhul Sfânt că tatăl meu își va reveni. La ora 7 dimineața, pe 24 iunie, au sunat de la spital și au spus că tatăl meu și-a revenit!”, a povestit Nicky Yaya într-un vlog

Citeste si: Cum arată Dani Mocanu după ce și-a făcut implant de păr! Imaginile pe care le aștepta toată lumea

Citeste si: Cum arată Dani Mocanu după ce și-a făcut implant de păr! Imaginile pe care le aștepta toată lumea

Nicky Yaya spune că are multe regrete din vremea în care cânta manele

Cântărețul spune că a renunțat la viața pe care o avea înainte, nu mai bea, nu mai fumează și se ține departe de viciile pe care le avea. În schimb, el este prezent în fiecare săptămână la o biserică penitcostală, acolo unde povestește credincioșilor despre experiența lui cu Dumnezeu.

Nicky Yaya e un nume cunoscut în lumea manelelor

”Mi-am dat seama cât de mare și puternic este Dumnezeu în care eu mă cred, Dumnezeu cu care eu am făcut un legământ la vârsta de 15 ani în apa botezului și am mărturisit că el este Iisus Christos, Domnul și Mântuitorul meu care nu m-a uitat și nu m-a prăsit, chiar dacă am rătăcit pe cărări străine, departe de voia Lui și de cuvântul Său. Și am ajuns într-o lume a a muzicii care este plin de spurcăciuni, de întinăciuni, plină de păcate, de curvii... Această lume m-a făcut să am multe regrete”, a mai povestit Nicolae Preotu, alias Nicky Yaya.