Dacă tocmai în această săptămână Andreea Bălan să află într-o escapadă romantică, în Bulgaria, alături de Tiberiu Argint, acum îl vedem pe George Bucrea vorbind despre o posibilă viitoare relație.

Întrebat de jurnaliștii Click! dacă se simte deja pregătit să iubească din nou, George Burcea, fostul Andreei Bălan a oferit un răspuns plin de maturitate și sinceritate:

„Cred că niciodată nu suntem pregătiți să ne îndrăgostim, să facem copii, nuntă și alte nebunii, dar după cum spuneam - dragostea-i frumoasă când poposește în sufletul tău fără să o chemi disperat”, a explicat George Burcea.

În ciuda divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea care nu s-a finalizat încă, cei doi s-au rupt clar unul de celălalt. Andreea Bălan trăiește clipe pline de fericire alături de Tiberiu Argin, iar George Burcea își deschide sufletul, explicând că, dacă s-ar ivi o ocazie, ar fi deschis la orice posibilitate de a se îndrăgosti și de a trăi, din nou, o poveste de dragoste.

„Sunt tănâr, sănătos, liber și am tot dreptul să fac ce vreau, cu cine vreau și unde vreau. Eu nu trăiesc pentru oameni, eu trăiesc pentru sufletul meu”, povestea George Burcea.

Andreea Bălan și George Burcea își aruncă săgeți online

George Burcea și Andreea Bălan au început să-și arunce din nou săgeți în mediul online după apariția actorului în cadrul unei emisiuni.George Burcea a făcut dezvăluiri emoționante despre soția și cele două fetițe ale lor, spunând că Andreea va exista în sufletul lui mereu.

Mărturiile lui emoționante nu au lăsat-o indiferentă pe Andreea Bălan care a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram. La rândullui, George Burcea nu s-a putut abține și i-a dat replica fostei sale soții. A postat la Instastory un mesaj care avea legătură cu mesajul postat de Andreea Bălan în urmă cu două seri.

„I would rather have eyes that cannot see; ears that cannot hear; lips that cannot speak, than a heart that cannot love – Robert Tizon” care se traduc astfel: “Mai bine aș avea ochii care să nu poată vedea, urechi care nu pot auzi; buze care nu pot vorbi, decât o inimă care nu poate iubi – Robert Tizon”