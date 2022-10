Dupa doua zile de casting in “Timisoara”, caravana “Casa iubirii” ajunge luni la Craiova. Andreea Mantea: “Tinerii, si nu numai ei, vin catre noi si le multumesc ca ne incredinteaza gandurile lor, sperantele lor”

Emotii puternice, povesti de viata impresionante, sperante uriase, toate acestea au fost ingredientele unor zile care vor schimba viata unor tineri care isi doresc sa isi gaseasca jumatatea si care au facut un pas important pentru a-si implini visul venind la casting-ul organizat de echipa emisiunii “Casa iubirii” in orasul lor, Timisoara. Luni, caravana va ajunge la Craiova, iar intalnirile cu cei care isi doresc sa participle la reality show-ul televizat vor avea loc la hotel Prestige, in intervalul orar 10:00 – 19:00.

“ Si ieri a fost o zi plina, m-am bucurat tare mult sa vad ca tinerii, si nu numai ei, vin catre noi, au incredere in noi. Le multumesc ca ne incredinteaza gandurile si sperantele lor. Am vrut sa-i cunoastem si ne-am dorit ca ei sa inteleaga cat de mult conteaza ca ei sa vina in emisiune cu inima deschisa, cu sinceritate.

Ieri, a venit la hotelul unde eram cazati un cuplu care m-a emotionat profund; au venit ca sa stam de vorba despre o problema care ii macina: parintii se opun casatoriei, deși ei se iubesc foarte mult. Faptul ca au au avut atata incredere in mine m-a coplesit.

In timpul interviurilor de casting, toti acei tineri mi-au povestit atatea situatii cu care s-au confruntat sau pe care inca se straduiesc sa le depaseasca, si am incercat sa le fiu alaturi cat mai cu folos. Maine, caravana <Casa Iubirii> va ajunge la Craiova, asa ca ii invit pe cei care isi doresc sa intre in calitate de concurenti in show-ul televizat, sa isi faca noi prieteni si sa isi intalneasca, de ce nu?, marea iubire, sa vina sa se inscrie la casting. Intalnirile cu o parte din echipa emisiunii au loc la hotel Prestige, incepand de la ora 10:00 si pana la 19:00! E nevoie doar de putin curaj ca sa faceti pasul acesta urias, ce va poate schimba viata! ”, a spus Andreea Mantea.

Chiar daca cea mai mare parte a timpului a petrecut-o alaturi de potentialii concurenti veniti la casting, inainte de plecarea la aeroport, indragita vedeta si-a dorit sa revada si o parte din zonele orasului devenite celebre prin farmecul lor: Piata Unirii si Piata Operei.

“ Dupa intalnirile de peste zi, am iesit sa vedem Timisoara, un oras superb, cu piatele largi strajuite de toate cladirile acelea fermecatoare, cu arhitectura robusta, cu stradutele romantice, pietruite si zarva aceea de oras foarte viu, prietenos. A fost o experienta fantastica aceasta calatorie, prin oamenii pe care i-am cunoscut si prin frumusetea locurilor ”, a adaugat Andreea Mantea.

Castingul pentru emisiunea “Casa iubirii”continua maine la Craiova (hotel Prestige, in intervalul orar 10:00 -19:00).

Urmand ca in urmatoarea perioada caravana sa ajunga la Iasi (28-29 octombrie), Galati (31 octombrie), Cluj- Napoca (4-5 noimebrie), Bistrita (7 noiembrie), Constanta (11-12 noiembrie), Brasov (17-18 noiembrie), Sibiu (19-20 noiembrie) si Bucuresti (23-26 noiembrie).

Reality show-ul “Casa iubirii”, prezentat de Andreea Mantea, poate fi urmarit de luni pana vinery, de la 10:00 si 16:30, si sambata si duminica de la 16:00 si 19:00, la Kanal D.