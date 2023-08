”După o fază emoțională” Ce se întâmplă de câteva zile cu fiul lui Mădălin Ionescu,. Prezentatorul nu a închis un ochi de grija lui Filip

In articol:

Mădălin Ionescu are doi copii din prima căsătorie, pe care după divorț i-a crescut alături de Cristina Șișcanu. Prezentatoarea le-a devenit a doua mamă și le-a mai făcut o surioară.

Acum sunt o familie numeroasă, în care cei doi soți demonstrează zi de zi că sunt părinți responsabili, implicați și devotați în ceea ce înseamnă viața celor trei moștenitori.

Mădălin Ionescu întâmpină probleme cu fiul său

Și chiar dacă a trecut de vârsta majoratului, fiul lui Mădălin Ionescu primește în continuare o atenție deosebită din partea părinților și bunicilor și asta pentru că băiatul are o anumită problemă de sănătate, care acum, în urma unui șoc emoțional, l-a făcut să aibă o și mai mare nevoie de tatăl său.

Totul a fost făcut public chiar de către prezentator, pe Facebook, acolo unde a menționat că se cam resimte după noaptea trecută, când nu a prea pus geană pe geană.

Și asta pentru că fiul său, de două nopți, doarme alături de el, iar seara trecută a fost una lungă, grea și cu multe treziri, deci cu un somn în reprize.

”Azi-noapte am dormit cu Filip, el, după o anumită fază emoțională, că recent s-a întâmplat ceva în familie, a simțit nevoia să apeleze la mine mai des. În ultimele două nopți am dormit împreună, s-a trezit destul de frecvent azi-noapte”, a spus Mădălin Ionescu, pe contul personal de Facebook.

Cristina Șișcanu a răbufnit în online

Mesajul lui Mădălin Ionescu vine la scurt timp după ce și soția sa a vorbit public pe tema aceluiași subiect. Nu de mult, în online, Cristina Șișcanu se arată profund dezamăgită și extrem de afectată de situația în care a fost pus Filip.

Fără să spună nici ea exact ce s-a întâmplat, prezentatoarea a mărturisit că de acum încolo ea și soțul vor rămâne cu același suflet bun față de cei din jur, dar vor avea grijă să nu îi mai pună pe alții pe primul loc.

Și asta pentru că familia este cea mai importantă, iar traiul cu un ”copil special”, așa cum îl numește ea pe Filip, nu este ușor de gestionat, lucru pe care nu mulți l-au înțeles și au atentat la starea de bine a tânărului.

„Dezamăgirea e prea mare! M-am decis să prioritizez familia 100% în fața tuturor. Eu sunt genul de persoană care se consumă foarte mult, pentru că situația este complicată. Starea mea sufletească este foarte încărcată din cauza unor situații care s-au accentuat în ultimele zile și am hotărât să fac asta. Pentru mine, familia a fost mereu importantă, la fel de importantă a fost și familia extinsă și prietenii foarte apropiați, însă, din acest moment, am decis să prioritizez 100% familia, pentru că sunt extrem de dezamăgită. S-au întâmplat niște lucruri atât de nefirești, încât pe mine m-au doborât. Nu le pot spune neapărat lovituri, sunt confuză acum, nu știu ce termini aș putea folosi ca să ilustrez atât de bine această situație.(...) Numai părinții care au copil cu nevoi speciale pot să înțeleagă. Ce ni s-a întâmplat zilele astea nu ne va transforma sufletele, vom fi aceiași oameni, mai îndurerați, dar mult mai protectivi cu familia noastră și o vom prioritiza.(...) De multe ori, pentru a nu-i face pe alții să se simtă inconfortabil sau pentru a nu greși față de alții, am lăsat foarte mult de la noi. Sunt lucruri care ne-au șocat în ultimele zile, erau semne de demult și un fel de trădări, lovituri, chestii de genu acesta. Cei care au făcut lucrurile astea să se gândească că a avea un copil special înseamnă să ai o viață altfel decât o au ceilalți.(...) Au fost persoane pe care m-am bazat foarte mult și care zilele trecute au avut niște reacții care pe mine m-au speriat. Reacții civilizate, dar dure, foarte dure, iar Filip este foarte dezamăgit. Încercați voi să-i explicați lui Filip de ce anumite persoane fac așa ceva.”, a transmis Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.