”După o vârstă, e jale!” Alexandra Ungureanu a dat de necaz, în prag de sărbători. Cu ce probleme se confruntă artista

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai bune voci din România, dar și cea care a câștigat titlul de ”Cea mai stilată femeie”.

Finalista ”Bravo, ai stil” are mereu o imagine impecabilă, aparițiile sale fiind fără cusur, doar că acum a apărut o mică problemă.

Alexandra Ungureanu se luptă cu kilogramele în plus

În prag de sărbători, când mesele de familie încep să fie din ce în ce mai bogate, cântăreața spune că nu este deloc mulțumită de ceea ce îi arată cântarul.

Și asta pentru că în ultima vreme a acumulat nici mai mult, dar nici mai puțin de șapte kilograme în plus.

Inițial, povestește vedeta, s-a îngrășat două kilograme, motiv pentru care nu s-a îngrijorat, dar acum situația o dă puțin peste cap, căci îi este cam greu să revină la forma inițială.

Totul, spune ea, ar fi pornit de la stresul și oboseala pe care le-a acumulat în ultima vreme și care o fac să mănânce mai mult, mai ales dulciuri.

„Acum am probleme mari cu silueta. Am pus pe mine vreo 7 kilograme. Am pus întâi câte două, am zis că nu contează, ce mare lucru! Apoi am mai pus două şi încă două, până ce treaba a devenit serioasă. Am zile când, din cauza oboselii, mi-e poftă de dulce. Şi uite că după o vârstă nu prea mai e ca înainte, când le dădeai jos imediat. Acum, se simt kilogramele. Se simte orice bucăţică de ciocolată. E jale!”, a spus Alexandra Ungureanu, conform Click.

Însă, în ciuda a ceea ce îi arată cântarul, Alexandra Ungureanu mărturisește că se pregătește de Crăciun așa cum trebuie, cu mese întinse și bogate. Bineînțeles, ea este doar un ajutor în bucătărie, mama sa fiind cea care se va ocupa de tot.

Vedeta având timp și plăcându-i doar să împodobească bradul și casa și să se bucure de toate preparatele gătite de masa sa, dar fără să uite de disciplina alimentară.

„Nu o să fiu gata la timp cu toate cumpărăturile şi curăţenia, dar mă bazez pe mama, care se ocupă de toate. Dar am făcut bradul; am unul mare, în curte. Nu-mi plac cei de plastic. L-am împodobit cu luminiţe. Iar pentru masa de sărbători, tot mama se ocupă de meniu. Sper să apuc şi eu să o ajut măcar la cozonaci. E dramă dacă nu cresc! Eu, de Sărbători, mă odihnesc şi mănânc disociat. Adică mănânc din toate, dar nu pe toate odată. Adică aperitiv cu brânză, ceva din porcul de ţară şi multe legume. Friptura şi sarmalele rămân neatinse. La dulciuri e nenorocire mare!”, a mai completat artista.