"După operație, a doua zi, am simțit" Ce i s-a întâmplat lui Theo Rose imediat după naștere. Și-a dat seama abia când a ajuns acasă

Theo Rose se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor a ajuns să fie admirată pentru talentul și carisma sa. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes, atât in industria muzicală, cât și în cea cinematografică.

Cântăreața se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de numeroase proiecte, având un parcurs demn de invidiat. Pe plan sentimental, Theo Rose trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Anghel Damian, iar de curând cei doi au devenit părinți.

Rolul de mamă a venit la pachet cu foarte multe responsabilități, dar și cu o serie de dificultăți. Recent, vedeta a vorbit pe rețelele de socializare despre kilogramele acumulutate în sarcină, dar și despre micile probleme inestetice cu care se confruntă.

Cum a reușit Theo Rose să scape de kilogramele acumulate în sarcină?

Theo Rose trăiește cele mai frumoase momente din viața sa după ce a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos. Atât artista, cât și partenerul său de viață, Anghel Damian, sunt extrem de fericiți și bucuroși că au început un nou capitol important din relația lor, în calitate de părinți.

Îndrăgita cântăreață este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii săi atât momentele bune, cât și pe cele mai puțin bune. Întotdeauna transparentă când vine vorba despre problemele din viața sa, artista a decis să le vorbească admiratorilor săi despre dificultățile cu care se confruntă, după ce a devenit mămică.

Vedeta se poate considera, fără doar și poate, o norocoasă. A reușit să scape rapid de primele 10 kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, deși nu și-a dorit să slăbească atât de mult. Cât despre problemele inestetice, artista a mărturisit că a rămas cu o pată de vergeturi, de care și-a dat seama abia a doua zi după naștere, întrucât îi crea un disconfort.

Mai mult decât atât, a precizat că nu este deranjată de vergeturi, însă își dorește să scape de celulită, iar pentru acest lucru este dispusă să facă sacrificii.

„Cred că la operație de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.(...) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mărturisit Theo Rose pe contul său de Instagram.

