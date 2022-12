Durere fără margini după moartea lui Cosmin Popan, băiatul de 11 ani spulberat pe o trecere de pietoni, în Petroșani! La locul tragediei a fost adusă și o minge de fotbal

In articol:

Tragedie fără margini înainte de sărbători! Accidentul cumplit care s-a petrecut în Petroșani a adus o suferință nemărginită în sufletele părinților a 6 copii implicați în tragedie. Un șofer de 19 ani, băut și fără permis de conducere, a lovit în plin un grup de 6 copii, care se îndreptau spre casă după o petrecere la clubul de fotbal din care făceau parte.

Din nefericire, un minor de 11 ani s-a stins din viață în această dimineață, în timp ce ceilalți 5 se află încă la spital, unul dintre ei fiind în stare gravă.

De precizat este că, Cosmin Popan, băiatul de 11 ani, a intrat în stop cardio-respirator imediat după impact. Ajutoarele ajunse la fața locului l-au resuscitat și l-au transportat apoi la spital, însă din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, minorul s-a stins din viață, la unitatea spitalicească.

Citește și: El este șoferul de 19 ani care a ucis un copil de 11 ani pe trecerea de pietoni, în Petroșani! Tânărul a lovit în plin un grup de elevi

Mai multe persoane au mers astăzi la locul tragediei, pentru a aprinde lumânări, iar familia și antrenorul de fotbal au dus acolo chiar și o minge.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

Cosmin Popan [Sursa foto: Captură TV]

Mesajul dureros transmis de clubul sportiv

Reprezentanții clubului sportiv, unde cei 6 copii erau membri, au făcut o postare emoționantă pe internet, acolo unde au transmis condoleanțe familiei îndoliate, dar și multă putere părinților celorlalți copii care se află la

spital.

Citește și: Ultimele clipe de viață ale celor doi tineri morți în accidentul din Sibiu au fost filmate! Sonja și Andrei nu au avut nicio șansă. Băiatul avea 19 ani și era fiul unui politician cunoscut

De asemenea, în aceeași postare, reprezentanții clubului sportiv au mai transmis că, speră ca vinovatul, tânărul de 19 ani, să fie aspru pedepsit de către lege pentru fapta sa.

”Cu greu ne găsim cuvintele, după tragedia petrecută aseară în apropierea stadionului "Petre Libardi", unde în jurul orei 22:00 un autoturism a acroșat pe trecerea de pietoni 7 copii, care veneau de la serbarea de sfârșit de an organizata de către JIUL PETROŞANI & ŞCOALA DE FOTBAL "DAMIAN MILITARU". Din cei șapte micuți fotbaliști care jucau sub culorile alb-negre ale clubului nostru, din păcate, unul dintre ei a decedat astăzi la spitalul municipal Petroșani, iar alți trei sunt în stare gravă la Timișoara. Avem un dispreț uriaș pentru șoferul în vârstă de 19 ani care a produs tragedia, el nefiind posesorul unui carnet de conducere, dar și sub influența alcoolului, a fugit de la locul accidentului, fiind prins la câțiva kilometri de unde s-a întâmplat nenorocirea. Sperăm din inimă că acest individ să fie cât mai aspru pedepsit de autoritățile din Petroșani. Facem un apel către toți urmăritorii paginii și nu numai: Nu doar în perioada sărbătorilor, ci în fiecare zi, păstrați-vă mintea trează și apelați la coerență, pentru că poate salva vieți! Odihnește-te în pace, Cosmin Popan! Condoleanțe familiei! În același timp vrem să le transmitem un gând bun celorlalte familii încercate greu în acest moment, și multa sănătate juniorilor pe care îi așteptăm să se facă bine și să revină cat mai curând pe gazon”, au transmis reprezentanții echipei Jiul Petroșani, în mediul online.

Locul accidentului [Sursa foto: Captură TV]