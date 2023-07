Durerea care a măcinat-o ani la rând pe mama Geta: "Am suferit mult". A sperat până în ultimul moment că lucrurile se vor schimba

In articol:

Mama Geta este una dintre cele mai faimoase mame din România, iar aceasta a intrat rapid în sufletele multor persoane, prin prisma carismei sale, dar și a sincerității de care a dat dovadă în nenumărate rânduri. Femeia care le-a dat viață fraților Sterp este iubită și apreciată de o mulțime de români și, chiar dacă are numeroși fani, puțini dintre aceștia știu suferința prin care a trecut mama Geta, ani la rând.

În acest sens, femeia și-a deschis sufletul și a vorbit fără rețineri despre cea mai mare durere pe care a purtat-o în suflet ani la rând. Este vorba despre fostul partener de viață, respectiv tatăl copiilor ei, care a plecat cu ani în urmă de acasă, fără a se mai întoarce vreodată.

Mama Geta a fost împietrită de durere din cauza faptului că soțul ei și-a părăsit familia, asta pentru că cei 4 copii ai ei nu s-au putut bucura în egală măsură și de mamă, dar și de tată. Cu toate acestea, în prezent, suferința îi este alinată femeii de către frații Sterp, dar și de către nepoții ei.

“Eu nu am niciun regret în viață. În schimb, am suferit mult după tatăl copiilor, enorm. L-am cunoscut de la 17 ani și a fost marea mea dragoste. El a rămas în sufletul meu și în inima mea. Dar eu sunt genul de om care dacă a simțit că cineva nu mă iubește 100%, mă închid cumva în mine. Eu nu sunt genul de om care să insiste, pentru că dragoste cu forța nici nu se poate. Fiecare e liber să aleagă, noi oricum răspundem de faptele noastre în fața judecătorului suprem. Acesta este regretul meu, că nu a stat omul acesta aici, să fim toți o familie, să fim fericiți împreună. Dar e bine că suntem sănătoși cu toții și mă bucur de copiii și de nepoți”, a declarat mama Geta pentru FANATIK.

Motivul pentru care mama Geta nu are nicio prietenă

Mama Geta nu are nicio prietenă, iar motivul este unul simplu: invidia din partea celor din jur. Femeia spune că nici măcar în sat nu are vreo vecină cu care să aibă o legătură mai specială, asta pentru că există numeroase bârfe și răutăți, în special când vine vorba de copiii ei.

Din acest motiv, Geta Sterp preferă să nu-și creeze astfel de legături, pentru ca familia ei să nu facă subiectul unor discuții fără rost.

“Eu nu am nicio prietenă. Nu am nici vecine cu care vorbesc. Eu nu stau nici măcar la o înghețată, în sat. Lumea este într-adevăr invidioasă. Dar eu nu le văd fața lor, ochii lor, ca să îmi dau seama, să citesc invidia sau bucuria. Dar îmi dau seama că multă lume e invidioasă pe copii. E multă răutate în lume. Dar eu cum nu am nicio prietenă, nu știu. Poate dacă aș avea, mi-ar mai spune câte ceva. Eu îl am pe Dumnezeu și copiii, atât”, a mai declarat Geta Sterp.

