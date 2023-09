Dustinel, pus la pământ de arbitrul Yamato Zaharia, în Gala RXF: “Mai tare m-a bătut el decât Cedy”. Yamato explică de ce a sărit pe luptător | EXCLUSIV

In articol:

Dustinel s-a bătut în Gala RXF cu Cedy, acesta fiind învins. Pentru că s-a ofticat că a pierdut meciul, acesta a încercat să îl atace pe Cedy, iar arbitrul Yamato Zaharia a intervenit și l-a placat pe celebrul TikToker Dustinel.

Toți aceștia, rând pe rând, au acordat interviuri în exclusivitate pentru WOWnews și-au spus punctul de vedere în privire cu cele întâmplate în main event-ul serii. Dustinel i-a cerut revanșa lui Cedy și în plus, a spus că dacă o să se antreneze suficient, îl poate provoca chiar și pe Yamato Zaharia.

Dustinel, pus la pământ de Yamato Zaharia

Dustinel a luptat în cușcă cu Cedy, însă nu a fost învingător. La final, Dustinel a sărit la gâtul lui Cedy, dar nu a apucat, deoarece Yamato l-a pus la propriu la pământ. Această fază a fost momentul serii și a ajuns virală pe internet.

„Am făcut o greșeală foarte mare, am încercat să îl duc la sol inițial și am vrut să îl lovesc de sus, dar a avut noroc și m-a prins de gât. Nu am mai știut cum să ies, mi-a luat răgazul. Eu nu consider că el m-a bătut. Eu vreau revanșa, a acceptat și urmează. Nu m-am antrenat și asta s-a văzut. Când am sărit la Cedy, eram sigur că ori Yamato, ori un bodyguard mă va da la o parte. Să fiu sincer cu voi, mai tare m-a bătut Yamato Zaharia, decât m-a bătut Cedy.”, a declarat Dustinel.

Yamato a explicat de ce a sărit așa pe Dustinel, în momentul în care tensiunea a degenerat. Există o regulă strictă în lupte legată de antrenori și comportamentul în teren.

„Am făcut faza serii, pentru că prima dată l-am împins pe Dustinel, ca să se calmeze, pentru că înțeleg ce înseamnă emoțiile că a pierdut. El a venit iar să dea, deci mi-a provocat autoritatea. A trebuit să îl pun la locul lui.”, a explicat Yamato Zaharia, pentru WOWnews.

Cedy, totul despre victoria în fața lui Dustinel

Cedy este și el tiktoker precum Dustinel și s-a bucurat de victorie în fața prietenului lui. În trecut s-a luptat cu Măru Gagicaru, un alt personaj celebru pe tiktok, fiind tot câștigător. Acesta a vorbit despre lupta cu Dustinel și dacă va accepta revanșa.

„Dustinel a fost un adversar mult mai bun decât Măru Gagicaru. Poate vedem în luptele viitoare o revanșă. Eu nu am nimic cu el, s-a enervat pe mine, i-am zis că nu a fost bine, dar și-a cerut scuze și a rămas așa cum a picat.”, ne-a mărturisit Cedy.

