„E absurd” Ce a încercat Elena Udrea să facă în fața judecătorilor bulgari? În cele din urmă, procesul a fost amânat

Elena Udrea a fost condamnată de judecătorii de la Înalta Cure de Casație și Justiție la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”, la începutul lunii aprilie.

Doar că atunci când polițiștii s-au dus să o ia de acasă, fostul ministru al Turismului era de negăsit. Se pare că apropiata lui Traian Băsescu voia să fenteze condamnarea și avea deja planul făcut. Ea a fost însă prinsă de oamenii legii din Bulgaria, foarte aproape de granița cu Grecia, iar de atunci se află în arestul lor.

De atunci, Elena Udrea a tot încercat să scape de închisoarea care o așteaptă în România. Ea a cerut azil politic în Grecia, însă magistrații i-au respins cererea. De asemenea, ea a încercat să fie judecată în libertate, motivând că are probleme de sănătate, însă judecătorii au respins și această cerere. Magistrații de la Tribunalul Blagoevgrad au decis ca aceasta să fie extrădată în România, însă, ea a făcut recurs la decizia lor, iar acum decizia executorie îi revine Curții de Apel Sofia. De trei ori s-a prezentat Elena Udrea în fața magistraților de aici, iar de fiecare dată procesul i s-a amânat din diverse motive.

Elena Udrea încercă să-i convingă pe magistrați să nu o extrădeze

Elena Udrea a pășit astăzi la sediul Curții de Apel Sofia extrem de senină și zâmbitoare, îmbrăcată în același costum negru, machiată și coafată discret. Timp de o oră a stat în fața magistraților și a încercat să-i înduplece să nu o extrădeze în România. Motivul pe care l-a invocat aceasta a fost condițiile din închisorile din țara noastră, iar în acest sens a adus și un expert cu ea.

În cele din urmă, procesul a fost amânat.

„ Să se aplice legea şi în cazul meu, e absurd ca doar în cazul meu în România să nu se aplice legea, nici decizia CCR, nici decizia Curţii Europene de Justiţie.(...) Aproape nicio ţară din Europa nu mai trimite înapoi niciun arestat din cauza condiţiilor din arest, deci instanţa a spus că nu mai este nevoie, probele depuse arată clar condiţiile. Sunt arestată ilegal de 40 de zile”, a spus Elena Udrea, fost ministru al Turismului, conform Observator.ro .

Termenul următorului proces va fi decis de anchetatorii din România, mai exact de cât de repede vor trimite documentele referitoare la cazul acesteia. Toate documentele trebuie traduse din română în bulgară. Magistrații din Bulgaria vor să se asigure că Elena Udrea a fost condamnată pe bună dreptate de judecătorii din România. Ea ar putea ajunge din nou la Curtea de Apel din Sofia în două sau trei săptămâni.

Elena Udrea a trăit un coșmar în Penitenciarul de Femei Târgușor Nou

Apropiata lui Traian Băsescu a trăit experiențe extrem de neplăcute la penitenciarul din România, unde a mai fost închisă în urmă cu câțiva ani. Autoritățile, însă, promit că Elena Udrea va avea parte de toate condițiile de data aceasta.

„Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, a povestit Elena Udrea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.