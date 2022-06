„E artist și tu lăutar” Jador și-a spus adevărata părere despre Smiley! Răspunsul manelistului i-a uimit pe toți

In articol:

Jador este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află în topul preferințelor românilor. De asemenea, în cazul lui Smiley, lucrurile stau la fel, iar Jador a vorbit despre partenerul de viață al Ginei Pistol, spunându-și adevărata părere despre cântăreț.

Invitat în cadrul unui podcast pe YouTube, Jador a explicat concret care este diferența dintre el și Smiley, spunând că el este lăutar, iar iubitul Ginei Pistol este artist.

Ce a spus Jador despre Smiley

Jador și Smiley se numără printre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară, însă cei doi abordează stiluri total diferite de muzică. Chiar și așa, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” nu se consideră un artist, ci lăutar, explicând că, de fapt, Smiley este un artist în adevăratul sens al cuvântului.

Din acest motiv, moderatorul emisiunii online, Gojira, i-a cerut lui Jador să explice concret care este diferența dintre un artist și un lăutar.

„Gojira: De ce ai spus că Smiley e artist și tu lăutar?

Jador: Smiley cântă pe scene, unde e de neatins. Eu sunt pe scene unde sunt de atins. Sunt tangibil. Smiley e intangibil

Gojira: Ok, bun, e cea mai corectă definiție pe care a putut să o dea cineva la statutul de artist.”, a fost discuția celor doi, în cadrul podcast-ului lui Gojira.

Jador, despre cel mai mare vis al său

Jador și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și, în urmă cu ceva timp, a vorbit despre cel mai mare vis al său. Cântărețul a dezvăluit că își dorește tare mult să ajungă să dețină un hotel, însă deocamdată situația lui financiară nu este favorabilă pentru a face acest lucru.

Cu toate acestea, până a ajunge să-și îndeplinească marele vis, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a spus că vrea să-i deschidă tatălui său un depozit cu materiale de construcții, în satul natal al cântărețului, respectiv Răcătau.

„Visul meu e să am un hotel foarte șmecher. La ultimul meu etaj să am un Penthouse, să stau cu mama și cu tatăl și cu frații mei acolo. Să am un restaurant jos și să mănânc pe gratis la restaurantul meu mâncare românească. Dar n-am bani de asta acum.

(...)Înainte să ajung aici vorbeam cu tata, vreau să-i fac un depozit de materiale de construcții. Îi fac un depozit de materiale de construcții lui tată. La mine în sat, în satul Răcătau, tatăl meu o să aibă un material de construcții”, a dezvăluit Jador într-o emisiune televizată.

