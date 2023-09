„E ca într-o familie bilingvă” Alina Ceușan vorbește în limba engleză cu fiul ei, în vârstă de doar 3 ani! Ce a făcut-o pe vedetă să ia această decizie: „Îi va veni foarte ușor”

In articol:

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute femei care activează în mediul online și, de când a devenit mamă, a fost deseori criticată pentru faptul că a ales să îi vorbească fiului ei în limba engleză.

De ce vorbește Alina Ceușan cu fiul ei în limba engleză?

Ei bine, vedeta a dezvăluit recent și motivul pentru care a luat această decizie.

Alina Ceușan este căsătorită din 2019 cu alesul inimii sale, Raul Tișa, bărbatul cu care are și un copil, pe micul Rock, în vârstă de 3 ani. De când a devenit mămică, vedeta a tot postat în mediul online filmulețe în care vorbea cu fiul ei în limba engleză, ceea ce i-a atras atât laude, cât și critici. După ce a primit nenumărate mesaje cu privire la alegerea sa, vedeta a dezvăluit că a hotărât să îi vorbească lui Rock atât în limba română, cât și în engleză, pentru a-l ajuta pe acesta să se dezvolte. De asemenea, influencerița a mărturisit că deja i-a găsit băiețelului său o grădiniță unde se vorbește în spaniolă și engleză, în Tenerife, acolo unde va merge să filmeze un reality-show, iar familia ei o va însoți.

„Eu vorbesc cu el acum și în română pentru că e o ”greșeală” de-a mea, el îmi răspunde în română. Acum are o perioadă în care preferă româna. Are perioade în care preferă engleza, dar acum oricât m-aș concentra îmi este greu. Eu îl întreb în engleză și el îmi răspunde în română. Și atunci, fără să vrei, faci transferul ăsta între limbi. Dar cred că faptul că am vorbit până acum în engleză îl pregătește cumva și pentru plecarea în Tenerife, unde i-am găsit o grădiniță în spaniolă-engleză și poate că mai învață și spaniola. În primul rând, eu mă gândesc la dezvoltarea lui dincolo de a învăța o limbă străină. La noi în casă s-a vorbit jumate-jumate, și română, și engleză. E ca într-o familie bilingvă, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Foarte simplu. Zici că engleza e ceva SF. Trebuie să învățăm toate limbile sau măcar o limbă străină trebuie să cunoști.(...) Este pentru dezvoltarea copilului, nu pentru că ar putea să învețe din clasa I engleză, dar îi va veni foarte ușor să învețe orice limbă mai apoi. E dovedit că acești copii care învață două limbi sunt receptivi altfel, încă de la primele luni, la anumite sunete. Era un studiu făcut pe engleză versus spaniolă”, a declarat Alina Ceușan pentru Ego.ro .

Alina Ceușan alături de soțul ei, Raul Tișa și fiul lor, Rock [Sursa foto: Instagram]

Alina Ceușan se mută în Tenerife

Frumoasa blondină va prezenta o emisiune matrimonială care se va filma în Tenerife, astfel că ea va trebui să locuiască acolo pentru o perioadă de timp. Zis și făcut, Alina Ceușan este pregătită de plecare, însă nu va merge singură, ci însoțită de familia ei, de care nu se poate despărți. Recent, blondina a dezvăluit că va pleca, inițial, însoțită de fiul ei, urmând ca soțul ei să mai vină în vizită.

„Plecăm împreună în Tenerife, împreună cu Rock. Raul o să mai vină și el. Plec împreună cu asistenta mea, cu make-up și păr, că dacă s-a zis că sunt divă, măcar să fiu divă. Ceușan e figurantă, măcar să fie până la capăt. Dar merg împreună cu Rock acolo, îi caut și grădiniță, el știe deja engleză, poate învață și spaniolă. Stăm acolo împreună, în toată perioada asta, n-avem cum să ne despărțim, că tot timpul am mers cu el peste tot”, a declarat Alina Ceușan pentru Cancan.ro .