"E cât se poate de clar, din cauza lui" Ce a putut să spună Adela Popescu despre Răzvan Fodor, după ce au plecat împreună în vacanță. Nu a mai rezistat și a făcut totul public. Până și Laura Cosoi a reacționat

Adela Popescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta a plecat în vacanță alături de soțul ei, Radu Vâlcan, dar și alături de Răzvan și Irina Fodor, care însă au venit abia la 2 zile după ce blondina și partenerul ei de viață au ajuns în Croația.

În acest sens, Adela chiar a ținut să facă o postare pe pagina personală de Instagram, spunând că ea și tatăl copiilor ei s-au simțit extrem de bine și s-au înțeles de minune, fără a avea mici dispute, așa că dacă ceva se va întâmpla între ei în zilele rămase din vacanță, cu siguranță va fi din cauza lui Răzvan Fodor.

Bineînțeles că, totul a fost doar o glumă din partea prezentatoarei TV, pentru a le aduce un zâmbet pe buze urmăritorilor săi, iar la mesajul său a reacționat chiar și buna sa prietenă, Laura Cosoi, care a fost extrem de amuzată de cele spuse de Adela Popescu.

„Am avut doua zile neasteptat de frumoase in Zadar-Croatia. Va spun sincer, nu ne-am certat deloc, dimpotriva. :) Daca in urmatoarele ne tensionam, eu zic ca e cat se poate de clar ca din cauza lui Fodor.”, a scris Adela Popescu, în dreptul unor imagini din vacanță.

Cum mențin Adela Popescu și Radu Vâlcan pasiunea din cuplu

Nu de mult, Radu Vâlcan a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu mama copiilor lui, Adela Popescu, dezvăluind exact cum reușesc cei doi soți să păstreze aprinsă flacăra iubirii dintre ei, mai ales de când au devenit părinții a 3 copii.

„Nu am apelat pentru că nu am trecut niciodată prin ceva de nedepăşit. Dar cred real că terapia ajută atunci când ai nevoie. Și mai cred că familia merită orice efort, orice sacrificiu.(...) De curând, am avut parte de două săptămâni la Vama Veche, filmând pentru un film de lungmetraj. A fost senzaţional. Copiii s-au simţit neaşteptat de bine fără noi, iar noi fără ei… Ce să mai spun? Altfel, ne găsim măcar un moment în zi când suntem doar noi doi şi ne spunem tot ce ni s-a întâmplat peste zi.”, a declarat Radu Vâlcan, pentru Viva.ro.