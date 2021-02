E cel mai bine păzit secret al lui Armin Nicoară, dar Claudia Puican l-a dat de gol!”Dacă nu asculți...”

In articol:

Claudia Puican a decis să arate tuturor cum a decurs ”luna de miere” pe care a avut-o cu Armin Nicoară, la începutul anului, în Zanzibar, iar vlogul făcut de frumoasa cântăreață de muzică de petrecere a scos la iveală unul dintre secretele partenerului ei de viață.

Mai exact, dacă Armin Nicoară a tot explicat că nu a cerut-o, oficial, încă în căsătorie pe Claudia Puican, motivând că își dorește ca logodna lor să fie una la care să ia parte cât mai mulți oameni și s fie marcată de o petrecere de pomină, frumoasa blondină l-a dat de gol și a făcut pubnlice toate spaimele ”Reggelui saxofonului din Banat”.

Armin Nicoara si Claudia Puican formeaza un cuplu de peste 3 ani

”Mă gândeam așa: cum ar fi mai bine, unde să fac nunta cu Claudia. Dacă o fac în Turcia, la un resort de 5 stele, mi-ar fi greu să aduc atâtea persoane... Nu sunt 500-600 de persoane, cred că sunt peste 1000. Zic, hai să fac la Timișoara, dar m-am gândit după aceea să caut o locație în România, să fie la mijloc, la mijloc de țară, ca toată lumea să poată să vină, dacă am invitați de la Constanța, de la București, de la Tulcea, de prin Bucovina, din Maramureș sau Oltenia. Să duc nunta undeva în mijloc de țară... Și mă gândesc să duc nunta undeva la două zile, dar depinde de invitați, dacă au sau nu au treabă... Nu știu ce să fac și de aceea, în acest moment, nu mă grăbesc să fac nunta”, a spus Armin Nicoară, recunoscând astfel că își dorește să se căsătorească dar este, oarecum, împiedicat de problemele organizatorice.

Armin Nicoara are de ce sa fie mandru cand se uita la Claudia Puican

Probleme pentru Armin Nicoară și Cllaudia Puican, în Zanzibar

Primele zile petrecute de Armin Nicoară în Zanzibar au fost unele relativ dificile pentru saxofonist din cauza soarelui. Mai exact, Armin Nicoară a adormit la plajă și s-a trezit cu mici arsuri solare.

i-a spus Claudia Puican lui Armin Nicoară , saxofonistul fiind, la modul cel mai evident, ars de soare, la plajă.

Iar dacă Armin a pățit-o în Zanzibar, Claudia Puican, la întoarcerea din vacanța exotică a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. ”Claudia a început să se simtă din ce în ce mai rău. La început, spunea ea, credea că este de la oboseala drumului, schimbarea de fus orar, poate de la mâncarea din Zanzibar. Dar situația a devenit mai rea ca niciodată.(...) Era aproape leșinată, am crezut că dă ortu` popii! Nici nu mai știam ce să fac, ce să zic, cum să o alin. M-am steriat mai tare ca niciodată... Mama i-a dat niște medicamente, dar nu au avut efect și abia am reușit să găsim o asistentă medicală care să vină să o pună pe picioare. Din fericire, acum se simte mai bine, dar am avut câteva zile de coșmar amândoi, chiar mi-a fost teamă să nu pățească ceva mai rău. Dar, după perfuzii, Claudia și-a revenit, iar acum este, din nou, bine. Va mai dura câteva zile până să fie în formă maximă, dar tot este bine, putem să ne respectăm și obligațiile profesionale pe care le avem, iar eu sunt liniștit, rămân alături de femeia pe care o iubesc”, ne-a spus Armin Nicoară despre starea de sănătate a frumoasei Claudia Puican, în exclusivitate.